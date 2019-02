Away: Journey to the Unexpected neuer Launch-Trailer veröffentlicht

Indie-Entwickler Aurélien Regard (The Next Penelope) und Publisher Playdius (Bury me, my Love, A Normal Lost Phone) haben heute angekündigt, dass das heiß erwartete Spiel Away: Journey to the Unexpected ab heute für verschiedene Plattformen für €16,99 erscheint. Hier die Launch-Daten im Überblick:

5. Februar 2019 – PS4

7. Februar 2019 – Switch

8. Februar 2019 – Xbox One

13. Februar 2019 – PC (Steam & Utomik)



Away: Journey to the Unexpetected ist ein Feel-Good First-Person Adventure, das Action, Verhandlungen sowie Rogue-Lite-Elemente kombiniert und in einem einzigartigen Anime-inspirierten Stil gehalten ist. In Away bist du zwar kein Kämpfer oder Held, aber dafür super im Freunde machen! Im Spiel triffst du zahlreiche farbenfrohe Charaktere, von Roboter-Cowboy-Kopfgeldjägern bis zu Weltall-Kreaturen, die du rekrutieren kannst, um an deiner Seite zu kämpfen – es liegt an dir sie davon zu überzeugen, sich dir anzuschließen. Away ist ein Werk vom französischen Künstler und Entwickler Aurélien Regard und Rayman Level-Designer Jean-Matthieu Gennisson.

Features:

Ein farbenfroher und einzigartiger Look vom Künstler und Entwickler Aurélien Regard (The Next Penelope)

Eine erfrischendes, unbeschwertes Abenteuer voller Humor

Ein First-Person-Abenteuer mit schneller Action und Rogue-Lite-Elementen

Triff eine Vielzahl von verrückten Charakteren und überzeuge sie davon für dich zu kämpfen

Die Action wird von einem Anime-inspirierten Soundtrack begleitet