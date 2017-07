Aven Colony – Launch Trailer feiert den Verkaufsstart

Simulationen sind besonders für Konsolen rar gesäht. Umso schöner, dass mit Aven Colony jetzt endlich ein vielversprechender Vertreter erschienen ist. Pünktlich zum heutigen Verkaufsstart gibt es den Launch Trailer.

Aven Colony wurde heute für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Während am PC Aufbausimulationen eine große Fangemeinde besitzen, sind gerade auf Konsolen so gut wie keine Spiele ihrer Art verfügbar. Neben dem jetzt erschienenen Aven Colony von Team 17, steht allerdings mit Cities: Skylines demnächst dann gleich der nächste Genrevertreter am Start.

In Aven Colony besiedeln wir den fremdartigen Planeten Aven Prime, der nicht immer lebensfreundlich ist. Das vielschichtige Wirtschaftssystem wird euch ein ums andere mal auf die Probe stellen und euch neben dem freien Modus auch in der Kampagne mit Einzelzielen alles abverlangen. Überlebenskampf pur in einem Science Fiction Setting eben.

Auf dem Playstation Blog bekommt ihr noch weitere Infos rund um Aven Colony.