Außergewöhnliche Gaming-Erlebnisse dank des neuen Curved Gaming-Displays aus der AGON-Serie von AOC

Displayspezialist AOC kündigt den AOC AGON AG272FCX6 an, ein Upgrade auf seinen 68,6 cm (27″) großen Curved Full-HD-Gaming-Monitor AG272FCX. Der neuere AG272FCX6 wurde mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz anstelle der 144 Hz seines Vorgängers überarbeitet und hat einen günstigeren Preis. Die Spieler müssen keine Kompromisse zwischen einem reaktionsschnellen Display und einem Panel mit bemerkenswerter Bildqualität eingehen, da das MVA-Panel des Monitors eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms sowie ein Kontrastverhältnis von 3000:1 und 178°/178° breite Blickwinkel bietet. Das auffällige Design des AG272FCX6 mit anpassbaren RGB-Leuchten im Hintergrund nimmt so wenig Platz wie möglich auf dem Schreibtisch ein. Der Monitor verfügt über einen ergonomischen Standfuß mit Höhenverstellung und bietet ein beinahe rahmenloses Panel, das nahtlose Multi-Monitor-Setups ermöglicht. Die AMD FreeSync-Unterstützung eliminiert Ruckeln und Tearing und bietet ein reibungsloses Spielerlebnis. Gamer tauchen direkt in das Spielgeschehen ein und erhalten dank des schnellen Panels und der 1800R-Krümmung ein noch intensiveres „verbundenes Gefühl“.

Bereit für die Geschwindigkeit

Der AOC AGON AG272FCX6 stellt eine ganz neue Dimension des immersiven Spielerlebnisses dar, insbesondere für Fans von MMORPG’s, Action- und Rennspielen oder Sim-Spielen. Das 68,6 cm (27″)-MVA-Panel ist mit einer subtilen Krümmung von 1800R ausgestattet und bringt die Spieler näher an die Szene. Das Panel des AG272FCX6 hat eine maximale Bildwiederholrate von 165 Hz, und wenn es mit AMD FreeSync verwendet wird, passt der Monitor während des Spiels seine Bildwiederholrate an die Framerate der GPU an und beugt Tearing vor. Der Low-Input-Lag-Modus ermöglicht es dem Spieler, visuelles Feedback ohne nennenswerte Latenzzeiten zu erhalten. Mit der nativen Full-HD-Auflösung können Gamer das Beste aus der hohen Bildwiederholrate herausholen. Bei 165 Hz und 1 ms Reaktionszeit wird der Effekt der Bewegungsunschärfe spürbar reduziert, die Bewegung fühlt sich natürlicher an, die Kanten wirken schärfer und der Spieler wird eins mit dem Spiel. Auch das 3000:1-Kontrastverhältnis des MVA-Panels besticht durch tiefes Schwarz, lebendige Farben und eine Abdeckung von 100 % des sRGB-Farbraums.

Perfekt auf den eigenen Geschmack eingestellt

Da sich der AG272FCX6 an Spieler richtet, die ihre Kampfstationen gerne mit einzigartigen PC-Gehäusen in verschiedenen Größen und Formen und RGB-farbigen Peripheriegeräten ausstatten, verfügt der Monitor auf seiner Rückseite über rote, grüne und blaue LEDs mit flügelförmigen Akzenten und drei Intensitätsstufen. Die Individualisierung wird mit dem voll ergonomischen Standfuß fortgesetzt, der neben dem Neigen und Drehen auch eine Höhenverstellung von 110 mm bietet. Der im Lieferumfang enthaltene kabelgebundene QuickSwitch-Controller bietet schnellen Zugriff auf die AOC Spielmodi (für FPS, Racing oder RTS und drei anpassbare Presets), ohne Einstellungen am OSD-Menü (in Form eines 5-Wege-Joysticks auf der Unterseite des Displays) verändern zu müssen. Der in das Design des Standfußes integrierte Tragegriff und das Kabelmanagement ermöglichen einen einfachen Transport und schaffen einen saubereren, aufgeräumten Schreibtisch.

Spielkomfort

Um Details besser zu sehen, können Gamer dunkle Bereiche mit dem AOC Shadow-Control-Feature aufhellen oder sehr helle abdunkeln, ohne den Rest des Bilds zu beeinträchtigen. Zur Reduzierung von Augenbeschwerden und Müdigkeit bei längeren Spielsitzungen eliminiert die Flicker-Free-Technologie von AOC Flimmern und der LowBlue-Modus reduziert kurzwellige blaue Lichtanteile. Die zwei HDMI Ports des AG272FCX6, ein DisplayPort und ein VGA-Eingang sowie zwei USB 3.0 Ports ermöglichen den Anschluss mehrerer Quellen. Die Stereolautsprecher (2x 3W) des AG272FCX6 und der Line-Out/Kopfhöreranschluss auf der Rückseite runden das audiovisuelle Paket ab.

Der AOC AGON AG272FCX6 ist ab April 2019 (UVP: 349,00 EUR / 399,00 CHF) verfügbar.