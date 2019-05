ASUS ROG ist offizieller PC Partner der ESL One

Auf der ESL One Cologne, die vom 5. bis 7. Juli in Köln stattfindet, können Besucher aktuelle ROG Highlights im Partnerzelt live erleben und ausprobieren

ASUS Republic of Gamers (ROG) ist in diesem Jahr offizieller PC Partner der ESL One Events powered by Intel. Auch auf der ESL One Cologne, die vom 5. bis 7. Juli 2019 in Köln stattfindet, rüstet ASUS ROG E-Sports-Profis mit hochwertiger Gaming-Hardware aus. In der LANXESS Arena treffen die 16 besten Counter-Strike Teams der Welt aufeinander und liefern sich vor Millionen Zuschauern einen Kampf um 300.000 US-Dollar. Im Rahmen der Partnerschaft wird das Gameplay während des Wettbewerbs von den neuesten ROG-Produkten unterstützt und die Analystenpulte mit der ROG Strix Notebook Serie ausgestattet, die speziell für kompetitives Gaming entwickelt wurde. Zudem liefert ROG Geräte für das ESL-Backoffice, um ein reibungsloses Erlebnis für die Fans zu gewährleisten.

Das Engagement für die Gaming-Community und für kompetitives Gaming war für ROG schon immer von großer Bedeutung. Die ESL One ist die Gelegenheit, durch die Partnerschaft den E-Sport auf internationaler Ebene zu unterstützen.

„Die Teilnehmer der ESL One Events sollen im Wettkampf in den Genuss der besten und neuesten Gaming-Technologie kommen. ASUS ROG unterstützt uns dabei dies zu gewährleisten“, so Paul Brewer, Senior Vice President of Brand Partnerships bei ESL. „Wir freuen uns ROG in der ESL-Familie willkommen zu heißen und sind gespannt auf die ESL One und ROG Partnerschaft in 2019.“

Die ESL One Events machen im Juli auch in Deutschland halt. Auf der ESL One Cologne vom 5. bis 7. Juli in Köln präsentiert ROG im Partnerzelt die neuesten Lösungen für Gamer. Besucher können die aktuellen Highlights des ROG Produktportfolios – einschließlich aktueller Notebooks, Monitore und Grafikkarten – hautnah erleben und im Rahmen der ROG Challenge gegen E-Sports-Profis im Wettkampf antreten. Als exklusiver ROG Partner aus dem Handel begleitet notebooksbilliger.de die ESL One mit spannenden Gaming Aktionen.

Über ROG

Republic of Gamers (ROG) ist eine ASUS-Submarke, die sich der Entwicklung der weltweit besten Gaming-Hardware und -Software widmet. ROG wurde 2006 gegründet und bietet eine komplette Serie innovativer Produkte, die für Leistung und Qualität bekannt sind, einschließlich Mainboards, Grafikkarten, Laptops, Desktops, Monitore, Audiogeräte, Router und Peripheriegeräte. ROG nimmt an großen internationalen Gaming-Events teil und sponsert diese. ROG-Hardware wurde verwendet, um Hunderte von Overclocking-Rekorden zu setzen, und sie ist nach wie vor die bevorzugte Wahl von Gamern und Enthusiasten auf der ganzen Welt.

