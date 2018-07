Asterix & Obelix XXL 3 und XXL 2-Remake angekündigt

Anuman Interactive kündigt zwei neue Asterix & Obelix Spiele an, die vom Studio OSome entwickelt werden. Am 29. November erscheint eine neu aufgelegte Version von Asterix & Obelix XXL 2 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden. Asterix & Obelix XXL 3 ist für Ende 2019 angekündigt. „Es ist eine große Ehre, die Asterix und Obelix XXL-Serie zurück auf die große Bühne zu bringen. Wir freuen uns sehr, ein neues Spiel aus diesem generationsübergreifenden Franchise präsentieren zu dürfen,“ so Elliot Grassiano – Vice President von Microïds.

Asterix & Obelix XXL 2: eine Neuauflage des Klassikers für alte und neue Fans des Adventures!

Die neuaufgelegte Version von Asterix & Obelix XXL 2 erscheint am 29. November 2018 unter dem Videospiellabel Microïds. Der Titel, in dem die beiden Gallier es mit den Herausforderungen in Julius Caesars neuem Vergnügungspark aufnehmen müssen, wurde ursprünglich 2005 für PlayStation 2 und PC veröffentlicht. Die Spieler müssen die Augen offen halten, um die vielen Anspielungen an die Pop-Kultur zu entdecken, die sich in den Dialogen und Szenen verstecken. In der Neuauflage wird das Spiel für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC sowohl digital, als auch im Handel erhältlich sein. Zwei Special Editions, die ab sofort vorbestellt werden können, werden ebenfalls erscheinen:

Asterix & Obelix XXL 2 Limited Edition enthält neben dem Spiel für PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo Switch auch drei Figuren von Asterix, Obelix und Idefix.

Collector Edition ‚Die spinnen, die Gallier!‘, die neben dem Spiel für PlayStation 4 oder Nintendo Switch, eine Kunstharzfigur sowie weitere Überraschungen enthalten wird.

Asterix & Obelix XXL 3: ein neues, originelles Abenteuer der beiden Gallier, geplant für 2019

Ende 2019 können sich die Spieler auf Asterix & Obelix XXL 3 für alle Plattformen freuen. Hier entdecken sie eine original Asterix & Obelix Geschichte, die sich gewissenhaft an der Welt der Comics orientiert. In dem neuen Action-Adventurespiel können die Spieler als Asterix oder Obelix spielen. Dabei können sie die spektakulären Kampfrunden, Erkundungstouren und Rätsel alleine oder zusammen mit einem Freund erleben. Sowohl eingefleischte als auch neue Fans werden an diesem epischen Abenteuer der zwei bekannten Helden ihre Freude haben.