Assassin’s Creed Origins – Geheimnisse des alten Ägypten Trailer

Nachdem wir bereits in der vergangenen Nacht erstes Material zu Assassin’s Creed Origins bei der Microsoft Pressekonferenz sehen durften, hat Ubisoft nun auf der eigenen Pressekonferenz einen eigenen Trailer veröffentlicht. In „Geheimnisse des alten Ägypten“ gibt es die Spielwelt in wunderschönem 4K zu bestaunen:

Assassin’s Creed Origins ist erhältlich ab dem 27. Oktober 2017 für Xbox One, Playstation 4 und PC.