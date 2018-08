Assassin’s Creed Odyssey Spielwelt auf der GC vorgestellt

Düsseldorf, 21. August 2018 – Ubisoft kündigte heute auf der gamescom eine Welt voller Gefahren und Gegensätze in Assassin’s Creed Odyssey an. Das Spielgeschehen ist im antiken Griechenland angesiedelt, einem Land reich an Sagen und Legenden, mitten im Peloponnesischen Krieg zwischen Sparta und Athen, 431 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Diese Welt wird von Göttern beherrscht und ist zerrissen durch die dort lebenden, furchterregenden Kreaturen, die unterschiedliche Gestalten annehmen können. Das Kreativteam von Assassin’s Creed Odyssey hat diesen zentralen Moment zum Leben erweckt, in dem Mythologie mit Religion und Traditionen verschmolz und das antike Griechenland formte.

Eine Welt voller Gefahren im Gameplay

Die Spieler werden sich als Alexios oder Kassandra diesen Mythen von legendären Tieren und sagenumwobenen Kreaturen stellen, sich Kämpfe mit Söldnern liefern und dem Kosmos-Kult die Stirn bieten. Die Söldner sind erfahrene Krieger, die Alexios oder Kassandra jagen, wenn sie das Gesetz brechen. Diese hartnäckigen Feinde verfügen über fortgeschrittene Kampftechniken und Fähigkeiten, haben wertvolle Waffen und werden manchmal von räuberischen Tieren begleitet. Sie werden die Figur des Spielers unerbittlich an Land und auf See verfolgen, sobald ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt wurde.

Der mysteriöse Kosmos-Kult, der im Dunkeln lauert, hat die Existenz eines mächtigen Artefakts entdeckt, mit dem sie ihren Einfluss in ganz Griechenland ausweiten und Anführer manipulieren. Um die alleinige Kontrolle über Griechenland zu erlangen und jeden, der ihre Pläne kreuzt, niederzureißen, verkleiden sich diese maskierten Personen als Politiker, Kaufleute, Piraten, Generäle und verstecken sich sogar unter den angeblichen Verbündeten des Helden.

Im Laufe ihrer Odyssee treffen die Spieler auf legendäre Tiere, die von den Sagen des Herkules inspiriert sind. Darunter der Nemeische Löwe, der durch sein goldenes Fell unverwundbar ist, der Lykaon Wolf, eine von den Göttern verfluchte Bestie und die Bärin Kallisto, die böse Mutter der Arkadier. Sie werden sich auch mit erschreckenden Fabelwesen auseinandersetzen, die von griechischen Legenden wie der Medusa inspiriert sind.

Assassin’s Creed Odyssey erscheint weltweit am 5. Oktober 2018 für die Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X, für das PlayStation 4 Computer Entertainment System und für Windows PC.

Wer die Gold-, Digital-Ultimate-, Medusa-, Spartan- oder Pantheon-Edition von Assassin’s Creed Odyssey vor dem 2. Oktober 2018 vorbestellt, erhält die Gelegenheit, das Spiel bis zu drei Tage vor der Veröffentlichung zu spielen.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr hier.

Quelle: Ubisoft Pressemittelung