Assassin’s Creed III Remastered für die Switch angekündigt

Ubisoft kündigte an, dass Assassin’s Creed am 21. Mai zum ersten Mal auf Nintendo Switch verfügbar sein wird. In Assassin’s Creed III Remastered erleben Spieler in den Abenteuern von Connor und Aveline die wichtigsten Momente der Amerikanischen Geschichte und kämpfen um die Freiheit und Unabhängigkeit.



Die Remastered Edition nutzt die Möglichkeiten der Nintendo Switch und bietet eine Touchscreen-Oberfläche, ein Motion-Control-Ziel-System, optimiertes HUD und HD-Vibration. Darüber hinaus wurden die Spielmechanik und Ergonomie für ein optimales Spielerlebnis verbessert.

Assassin’s Creed III Remastered beinhaltet das vollständige Spiel, die Einzelspieler-Missionen Benedict Arnold und Versteckte Geheimnisse, den kompletten Zusatzinhalt Die Tyrannei von König Washington sowie das eigenständige Spiel Assassin’s Creed Liberation Remastered. Genaue Details folgen hier:

Assassin’s Creed III Remastered: Die Spieler übernehmen die Rolle von Connor, einem Meister-Assassinen, der aus der Schönheit und Brutalität Amerikas des 18. Jahrhunderts geboren wurde. Während sich eine blutige Revolution nähert, wird sein Stamm von einer mächtigen Gruppe bedroht, die versucht, die Amerikanische Revolution zu zerstören und die dreizehn Kolonien zu kontrollieren. Schockiert von der Verwüstung des Dorfes verspricht Connor sein Leben der Freiheit zu widmen und begibt sich auf eine jahrzehntelange Suche, um sie zu erreichen.

Die Tyrannei von König Washington: Die Spieler erkunden eine alternative Geschichte, in der einer der größten Helden Amerikas, George Washington, der Versuchung der unendlichen Macht erliegt. Der neue König ist geboren und seine Herrschaft wirkt sich auf jeden aus. Die Spieler müssen dem Land die Freiheit zurückgeben, indem sie den Tyrannen entthronen, den Connor einst einen Freund nannte.

Assassin’s Creed Liberation Remastered: Die Spieler folgen Avelines Geschichte, während sie gegen spanische Streitkräfte im amerikanischen Süden kämpft, um die Freiheit für ihr Land und ihr Volk zu gewinnen. Als Frau mit großer Überzeugung kämpft Aveline für die Freiheit im New Orleans des 18. Jahrhunderts, einer Stadt am Rande einer Rebellion, in der das spanische Reich seine neue Herrschaft auferlegt. Spieler begeben sich auf eine epische Reise, die sie von den überfüllten Straßen von New Orleans zu Voodoo-geplagten Sümpfen und alten Maya-Ruinen führen wird.

Mehr Informationen zu Assassin’s Creed gibt es unter: assassinscreed.com