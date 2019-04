Asmodee Digital veröffentlicht Zombicide für mobile Geräte

Das taktische Solo-Mobile RPG mit Squad-Fokus basiert auf dem gleichnamigen, beliebten Brettspiel-Franchise und erzählt eine neue Geschichte aus dem postapokalyptischen Universum

Asmodee Digital, ein Markführer im Bereich digitale Brettspiele, hat Zombicide, ein taktisches Solo-Mobile-RPG mit Squad-Fokus veröffentlicht. Der Titel basiert auf dem unglaublich populären Brettspiel Franchise mit gleichem Namen. Die Brettspiele haben seit 2012 mehr als 18 Millionen US Dollar umgesetzt. Ab jetzt bringt Zombicide Gruseln und Spannung auf iOs und Android mit einer vollkommen neuen Geschichte aus dem überdrehten postapokalyptischen Zombie-Universum.

„Taktische Spiele stellen einen großen Teil von Asmodee Digitals DNS dar und Zombicide für mobile Plattformen zeigt, dass wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, interessante Welten und Erfahrungen für Spieler weltweit zugängig zu machen,“ sagt Pierre Ortolan, CEO von Asmodee Digital. „Zombicide ist ein beliebtes Brettspiel-Franchise. Den Titel mit einer brandneuen Story sowie hoher Qualität auf Smartphones zu bringen, ist ein großartiger neuer Schritt für die IP.“

1 of 5

Mit seinem intuitiven aber gleichzeitig tiefgründigen Kampfsystem, 40 Missionen, einem stimmungsvollen Soundtrack, umwerfenden Spezialeffekten sowie einer Gruppe interessanter Charaktere mit individuellen Fähigkeiten, präsentiert Zombicide ein spaßiges Spielerlebnis in einer zombieverseuchten Welt. Das Spiel bietet knackige rundenbasierende Sessions, die zwischen 20 und 30 Minuten dauern und die Spieler herausfordern, so viele Zombies wie möglich zu eliminieren und so lange es geht am Leben zu bleiben. Je höher der Gefahrenlevel, umso mehr Zombies machen sich auf die Suche nach menschlichem Fleisch…

Zombicide folgt einer Gruppe von Menschen, die gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, um in den Ruinen nach einer Zombieapokalypse zu überleben. Die Beziehungen zwischen den Charakteren werden im Angesicht der Gefahr immer stärker, während das Team zusammenarbeitet, um die Geheimnisse rund um die Untoten Horden in ihrer Heimatstadt ans Licht zu bringen.

Zombicide ist seit dem 23. April für iOS und Android verfügbar. Weitere Informationen gibt es auf

https://www.asmodee-digital.com/en/zombicide/