ARK: Survival Evolved – Patch-Vorschau / Game2Gether Server

In jedem Jahr, am vierten Donnerstag des Novembers, wird in den USA und Kanada das traditionelle „Thanksgiving“ gefeiert. Genau zu diesem Zeitpunkt, oder kurz davor, öffnet Ark das etwas andere Erntedankfest und bringt damit den Patch 252.0. Und das ist nicht mal das Interessanteste.

Derzeit wird diese Version auf seine Inhalte getestet, bleibt alles im Paket wird es alleine durch das Thema „Unterwassenhöhlen / Tek-Höhlen“ spannend. Hier für euch eine Auflistung der geplanten Inhalte.

ARK: Turkey Trial 2 Event – Neue Herausforderungen, neue kosmetische Objekte und verdienstfähige Emotes!

Neue Dinos: Achatina, Megalosaurus, Pachyrhinosaurus & Moschops!

Neue Mechanik: Brutmechanik Phase 3 – Zufällige Mutationen und Familienstammbäume – Endlich!

Neue Höhlen (The Island): Unterwasserhöhlen & Tek-Höhle

Neue Funktion: Pfeif-Ordnungs-Gruppen! Erstelle Gruppen für die jeweilige Dinoklasse, oder Dinospezifisch (inkl. Folgeabstand)

Zwei neue, mythische Entdeckernotiz je Charakter (insg. werden 16 neue Explorer Notes hinzugefügt)

Untermenü-Einträge für das Auswahlrad, um die vielen Befehle/Kommandos besser zu ordnen

Neuer Pfeif-Befehl: „Gehe zu“ – Gib einen Ort an und lasse deine Dinos dort hin laufen

Neue Optik für die Pfeif-Befehle „Gehe zu“, „Greife an“

Neue Einstellung zum dynamischen Reinladen von Kartenbestandteilen in weiterer Entfernunflg zur eigenen Position – massive Speichereinsparung und Performancegewinne zu Lasten von

optischer Qualität und Verringerung des jeweils sichtbaren Bereichs, da diese noch nicht geladen wurden bzw. erst geladen werden müssten, um sichtbar zu sein

Wir können euch nicht garantieren, dass der ein oder andere Punkt nicht wieder gestrichen wird. Das hängt nun von der zur Testung freigegebenen Version ab. Gebt den Entwicklern also noch ein wenig Zeit. 🙂

Game2Gether Ark Server

Wir haben den letzten Serverstand „The Island“ gesichert und eine neue Zukunft gestartet. Hinsichtlich dem Thema „Tek“ wollen wir, und dieses Mal nicht auf „The Island“, eine neue Ära der Stämme einleiten. Da Wasser deutlich mehr an Gewicht erhält war für uns die Überlegung welche Karte. Als Mod möglicherweise „Shigoisland“? Wir wollten unbedingt Primitive+ ausprobieren und entschieden uns daher für „The Center“.

Der Stamm „Herakles“ hat für uns diese Mod, welche lediglich mit „The Center“ und „The Island“ läuft, ausprobiert und kam leider zu einem traurigen Ergebnis: Lauffähig ist Primitive+ allemal, leider gab es technische Probleme die wir trotz Serverkonfigurationsmöglichkeiten nicht beheben konnten (fehlende Engramme, jede Menge Bugs). Damit deaktivierten wir Primitive+ wieder und hoffen, dass die Entwickler hier zügig nachlegen.

Auch die generellen Einstellungen wurden getestet und zum Server Wipe angepasst. So steht der Schwierigkeitseffekt nun bei 1.0, vorher bei 0.8, aber nicht nur das lässt die Dinos gefährlicher sein. Um den Spielspaß dennoch nicht zu rauben, erhält jeder neue Stamm ein Ressourcenpaket, sobald eine Stelle um sich niederzulassen gefunden wurde. Dafür müsst ihr euch einfach nur als Kommentar unter diesem Artikel oder beim Stamm „Herakles“ melden.

Aktuell läuft „The Center“ weiterhin und wir hoffen ihr habt euren Spaß dabei. Wir planen spezielle Events, außerhalb der von den Entwicklern geplanten Termine, wie „All-Doubled„, „SearchFindAndWin„, „AttackTheBase“ und wir lassen uns noch mehr einfallen.

Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass es Momente des Misstrauens gegenüber Administratoren gab. Auch wenn Administrationsrechte nicht missbräuchlich verwendet wurden, sind wir dazu übergegangen die Administration unseres Ark-Servers zu Überdenken. So sind eingetragene Serververwalter keine aktiven Spieler mehr, dennoch jederzeit verfügbar, sollte es notwendig sein.

Eine kleine Information zur Game2Gether Nitrado Serververwaltung: Die Serverleitung wurde gewechselt, da unser Kollege vor kurzem in „Ruhestand“ gegangen ist. Sehr schade, wir haben gern mit Michael zusammen gearbeitet, aber für ihn müssen nun andere Sachen wichtiger sein. An der Stelle: Danke für die tollen Jahre, auch wenn er zum Ende hin immer weniger Zeit hatte.

