ARK: Survival Evolved – Game2Gether Server: Pimp my Dino / Round Structures

In wenigen Tagen nur gibt es eine weitere Mod, welche an uns herangetragen wurde. Sie bringt unter anderem neue Waffen und Schilde im romanischen Stil ins Spiel. Damit herzlichen Dank an das Testteam und viel Spaß beim nächsten Projekt, welches doch deutlich größer werden wird und daher auch eine gewisse Testzeit in Anspruch nimmt.

Ihr habt weitere Ideen, Anregungen, Wünsche oder gar Kritik am Micromanagement einzelner Mods? Dann lasst es uns wissen. Eine aktive Administrationsgruppe kümmert sich um die Wichtigkeiten, die ihr in der Steamgruppe postet.