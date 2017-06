Arizona Sunshine – Ab morgen fliegen die Kugeln

Morgen ist es soweit! Arizona Sunshine steht für Playstation VR zur Verfügung. Die VR-Version des Spiels bietet dank PS4 Pro-Unterstützung eine verbesserte Grafik und enthält einen zusätzlichen, besonders herausfordernden Spielmodus, der speziell für die Verwendung eines PS VR Aim Controllers ausgelegt ist.

Um die Veröffentlichung der VR-Fassung gebührend zu feiern, gibt es für die Arizona Sunshine Launch Edition ein spezielles Angebot. Bis zum einschließlich 4. Juli erhalten Käufer des Spieles ein exklusives PS4-Hintergrundbild zu Arizona Sunshine. Zusätzlich bekommen Mitglieder von PlayStation Plus einen Preisrabatt von 10 Prozent.

Auf PlayStation VR kann man unter Verwendung des DualShock 4 Controllers die VR-Welt von Arizona Sunshine frei erkunden und Teleport- oder eigene Fortbewegung nutzen. Mit dem neuen PS VR Aim-Controller oder dem PlayStation Move Motion-Controller könnt ihr Waffen, Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien mit lebensechten Bewegungen verwenden, was euch perfekt in das Spielerlebnis eintauchen lässt.

Arizona Sunshine wurde am 6. Dezember 2016 auf PC veröffentlicht und hat im ersten Monat durch Verkäufe mehr als 1,4 Millionen US-Dollar eingespielt. Es wurde von UploadVR zum VR Spiel des Jahres 2016 gekürt.