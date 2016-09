Arctic wurde 2001 in der Schweiz gegründet und hat in den 15 Jahren sich stetig entwickelt und haben ihr Produktfolie erweitert. So passiert es nun mal auch, dass neue Lüfter auf den Markt kommen oder Headset und All in One Wasserkühlungen. Aktuell gibt es eine Erweiterung der F14 Lüfterserie. Aber die F14 Serie wurde nur erweitert, sondern es gibt auch eine Entwicklung bei den schon auf dem Markt erhältlichen F14 Lüfter, so sollen die „neuen“ F14 noch leiser sein, wie die bisherigen.

Da kommt was Großes ARCTIC stellt die F14-Lüfterserie ganz neu auf ARCTIC erweitert seine Lüfter-Palette – und stellt die 140-mm-Serie ganz neu auf. Die F14 sind nicht nur erstmals in voller Modell-Auswahl erhältlich, die großen Fans sind zudem leiser als zuvor und mit innovativen Features ausgestattet.

F14

Die Standard-Klasse hatte ARCTIC bereits zuvor im Sortiment – durch das innovative Design von Lüterblättern und –rad präsentiert sich der F14 nun jedoch deutlich leiser als sein Vorgänger.

F14 Silent

Speziell für Silent-Systeme optimiert wurde der F14 Silent mit unhörbaren 0,08 Sone. Eine Legierung/Schmierstoffkombination reduziert die Reibung, was nicht nur zu einer gesteigerten Lebensdauer führt, sondern vor allem die Betriebsgeräusche minimal hält.

F14 PWM | F14 PWM PST | F14 PWM PST CO

Eine besonders ausgeklügelte Lösung haben die neuen PWM-gesteuerten Fans im Gepäck: Deutsche Ingenieure konnten den Lüfter so weiterentwickeln, dass er bei niedriger Temperatur nicht nur mit geringerer Geschwindigkeit arbeitet, sondern überhaupt erst startet, wenn die Leistung benötigt wird. Auf diese Weise werden störende Geräusche im Standard-Windows-Betrieb vollständig vermieden und die Lebensdauer des Lüfters deutlich erhöht. Viele Mainboards bieten keine PWM-Signale unter 40 % und machen so den Lüfter unnötig laut – nicht so die F14 PWM, PWM PST und PWM PST CO.

F14 TC*

Für die ideale Temperatur-Kontrolle im gesamten Gehäuse sorgt der F14 TC. Ein separater Temperatur-Sensor ist so eingestellt, dass er die Temperatur zwischen 32° und 38° C hält. *voraussichtlich erhältlich ab Ende Oktober