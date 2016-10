Aragami – Third Person Stealth Game ab sofort auf Steam erhältlich

Seit gestern ist Aragami, das Third Person Stealth Spiel des Entwicklers Lince Works, auf Steam erhältlich. Noch bis zum 11. Oktober können Stealth-Fans das Spiel zum reduzierten Preis von 17,99€ ihrer Steam Bibliothek hinzufügen.

In Aragami schlüpfen die Spieler in die Rolle eines untoten Assassinen, der über die Fähigkeit verfügt, Schatten zu kontrollieren. Dadurch kann er sich zum Beispiel an entfernte Stellen teleportieren, unsichtbar werden, Waffen aus dem Nichts materialisieren oder einen gefährlichen Schatten-Drachen erschaffen.

Die Aufgabe des düsteren Protagonisten ist, die Kaiho, bekannt als Armee des Lichts, zu bekämpfen und das mysteriöse Mädchen Yamiko zu retten. Sie war es auch, die den Schattenkrieger selbst beschworen hat.