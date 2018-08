Apacer stärkt sein Engagement für die Plattformfreiheit mit kompatibler Produktpalette für den neuen AMD B450 Chipsatz

Apacer hat es sich zur Aufgabe gemacht seinen Kunden Produkte zu liefern, die ihnen den bestmöglichen Nutzen bieten. Deshalb bietet Apacer eine große Auswahl an DRAM und Speicherlösungen für Performance-Suchende um ihnen eine große Flexibilität durch die vielen unterstützten Plattformen zu geben. Daher wird voller Begeisterung bekannt gegeben, dass die Performance DDR4-Produkte und Speicherlösungen mit dem neuen AMD B450-Chipsatz kompatibel sind. Dies richtet sich besonders an Systemintegratoren, die eine Plattform mit allen wichtigen funktionen zum bauen suchen. Apacer bietet hier nämlich exzellente Komptabilität mit dem neuen Chipsatz, um Spielern und Power Usern eine großartige Performance zu bieten, ohne ihre Möglichkeiten auf eine einzige Plattform einzuschränken. Zu den DDR4-Produkten, die den neuen AMD B450 Chipsatz unterstützen gehören nicht nur der Apacer Commando DDR4-Speicher, sondern auch der Apacer Panther Rage DDR4-RGB-Speicher. Für Motherboards, die PCI-e M.2 unterstützen, bietet Apacer die AS2280P2 SSD mit ausgezeichneter Leistung in einem kompakten Formfaktor an.

Apacer Commando DDR4 Gaming-Speicher

Hohe Stabilität und Kompatibilität

Durch jahrelange Erfahrung und angesammelte Fähigkeiten in der Entwicklung von Speichermodulen ist das Apacer Commando DDR4 Gaming Speichermodul auf die neueste Intel® und AMD Plattform zugeschnitten und unterstützt XMP, das jeden intensiven Gaming-Moment flüssig und scharf macht.

Apacer PANTHER RAGE DDR4 RGB

Das asymmetrische Design des PANTHER RAGE DDR4 RGB und das Gold verspiegelte Material spiegeln eine breite Variation von von Farben wieder. Die Verwendung von hochtransparenten Materialien macht die prismenähnlichen Zähne lebendiger. Die Produkte der Konkurrenz sehen im Vergleich dazu gerade zu langweilig aus. Durch die Integration mit Aura Sync erhalten Benutzer die vollständige Kontrolle über die Lichtshow. Es verfügt über mehrere Muster, die hinzugefügt werden können, und ermöglicht die Synchronisierung verschiedener Geräte. Benutzer können mühelos Muster anpassen, um ihre ihre eigenen Vorlieben widerzuspiegeln. Darüber hinaus hat Apacer zusammen mit ASUS TUF Gaming eine neue Edition entwickelt, die Apacers PANTHER und die solide, haltbare und getarnte Kraft von TUF Gaming kombiniert. Es zeigt die Entschlossenheit, auf jedem Schlachtfeld zu siegen.

Apacer AS2280P2 M.2 PCIe Gen3 x2 SSD

AS2280P2 ist eine M.2 PCIe SSD, die mit der neuesten 3D NAND Flash-Technologie ausgestattet ist und ihre Kapazität durch Stacking erheblich verbessert. Die AS2280P2 ist mit bis zu 1650/1000 MB/s beim Lesen und Schreiben sehr leistungsfähig und wurde für die Bedürfnisse von Spielern und für viele andere Anwendungen entwickelt.

Die Apacer AS2280P2 kommt in einem M.2 2280-Formfaktor, dieser entspricht den NVMe 1.2-Spezifikationen und ist in den Kapazitäten 120 GB, 240 GB und 480 GB erhältlich. Die sequentiellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten betragen bis zu 1650/1000 MB, mit bis zu 92.160 IOPS in random Lesen/Schreiben. Dies reicht aus, um datenintensive Anwendungen zu verwalten. Die AS2280P2 ist auch mit einer ausgezeichneten Wärmeabfuhr ausgestattet, um die Stabilität während langer Betriebszeiten zu gewährleisten.

Die Produkte sind hier erhältlich:

Commando DDR4: Klick hier für Alternate

PANTHER RAGE DDR4 RGB: Klick hier für Alternate

AS2280P2: Klick hier für Rakuten