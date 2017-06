AOC AGON Gaming-Monitore AG322QCX und AG272FCX ab sofort erhältlich

Zwei große „rahmenlose“ AOC AGON Gaming-Monitore mit 1800 mm Krümmung

Amsterdam, 23. Juni 2017 – Die zwei neuen Curved-AGON-Gaming-Monitore des Display-Spezialisten AOC mit fast 3-seitig rahmenlosem Design sind ab sofort im Handel erhältlich. Beide Curved-Modelle, sowohl der 31,5″-QHD AG322QCX als auch der 27″-Full-HD AG272FCX, haben einen sehr kleinen Krümmungsradius von 1800 mm. Gamer werden von der 144-Hz-Bildwiederholrate und AMD-FreeSync für flüssiges Gameplay ohne Bewegungsunschärfe, Tearing und Ruckeln begeistert sein. Ein Standfuß mit sehr guten Einstellmöglichkeiten, eine Menge Komfort und gesundheitsbezogene Features minimieren die Sorgen der Gamer bei langen Gaming-Sessions.

Ins Spiel eintauchen mit 3-seitig rahmenlosem Design

und einer starken Krümmung.

Immersion garantiert

Die neuen Modelle aus der Premium-Gaming-Monitor-Serie AGON verfügen über 16:9 VA-Panel. Der 31,5“ (80 cm) große AG322QCX erweckt mit seiner 2560 x 1440 QHD-Auflösung Details zum Leben. Die kompaktere 27″ (68,6 cm)-Variante, der AG272FCX, ist mit einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) ausgestattet. Die 1800 mm Wölbung lässt Gamer noch tiefer in ihre virtuellen Welten eintauchen, die dank der VA-Technologie in lebendigen Farben leuchten. Oben und an den Seiten gibt es nahezu keinen Rand, wodurch der Immersionseffekt zusätzlich unterstützt wird.

eSports-geeignet und flexibel

Für eine gute Reaktionsfähigkeit bieten beide Displays eine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz und AMD FreeSync. Gamer erleben somit schnelle Spielszenen ohne Bewegungsunschärfe, Screen Tearing und Bildruckeln. Weitere Features sind der Low-Input-Lag-Modus, der die Eingabeverzögerung noch mehr reduziert und dabei die interne Videoverarbeitung des Monitors größtenteils umgeht. Die Option AOC Shadow Control ermöglicht es Spielern, Details zu sehen, die durch extrem dunkle oder helle Bildbereiche verdeckt werden. Mit dem mitgelieferten AOC QuickSwitch-Keypad können User Monitoreinstellungen besonders einfach justieren, anstatt mit den Tasten am Monitor durch die Menüs zu navigieren.

Für ein augenschonendes und entspanntes Spielen bei ausgedehnten Gaming-Sessions kommen die AOC Flicker-Free-Technologie und der AOC Low-Blue-Light-Modus zum Einsatz. Die Körperhaltung der User wird durch die AOC Ergo Base ebenfalls verbessert. Der verstellbare Standfuß kann sowohl in der Höhe, als auch in Neigung und Drehung angepasst werden. Individuell einstellbare LED-Leuchten auf der Rückseite und dem unteren Rand, die ausklappbare Headset-Halterung und ein Tragegriff vereinen Komfort und Stil, um das beeindruckende Featureset zu vervollständigen.

Der AOC AGON AG322QCX und AOC AGON AG272FCX sind ab sofort erhältlich. Die UVP beträgt 599 EUR / 659 CHF bzw. 449 EUR / 499 CHF.