AO International Tennis: Gameplay Trailer

Spiel Satz und Sieg heißt des ab dem 8. Mai in der Tennis Simulation “AO International Tennis”. Für alle Fans der gelben Filzbälle veröffentlichten die Entwickler der Big Ant Studios jetzt einen Gameplay Trailer. Auch eine Feature Übersicht von AO International Tennis wurde vorgestellt.

„Jedes Jahr richtet sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf Melbourne und die Australian Open, wo die Tennissaison beginnt – auch 2018”, sagt Australian Open Tournament Director und Tennis Australia CEO Craig Tiley. „Wir freuen uns sehr, Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu bieten, die Australian Open mit AO International Tennis im eigenen Zuhause erfahren zu können.”

AO International Tennis: Die Features in der Übersicht

PlayFace – die Möglichkeit, fotorealistische Ebenbilder direkt ins Spiel zu bringen

Tennis weltweit – Überall auf der Welt können Spieler glamouröse und renommierte Turniere bestreiten

Hart-, Gras- oder Sandplatz – Alle Platzarten stehen zur Auswahl

Anpassbare Matches – Legendäres Grand Slam-Finale in fünf Sätzen, ein experimentelles Format wie Fast Four für schnelle Matches oder ein komplett neues Format – die Wahl liegt beim Spieler

Venue-Erstellung für eigene Meisterschaften – Für jeden Modus können Stadien selbst erstellt oder von der Community geteilte Stadien heruntergeladen werden

Lizenzen für ein tiefes Spielerlebnis – AO International Tennis beinhaltet viele lizenzierte Spieler, darunter Rafael Nadal und Angelique Kerber

Karrieremodus – Der Karrieremodus macht es möglich, als Superstar zu starten oder aber sich von den unteren Rängen nach oben zu arbeiten

Logo- und Kleidungs-Creator – umfassende Optionen, eigene Kleidung und Logos zu erstellen

Bestenlisten – Detaillierte Online-Bestenlisten verfolgen Spielfortschritte und Win/Loss-Statistiken

Tutorial – AO International Tennis ist eine ernste Simulation des Sports, daher wurde für den perfekten Einstieg ein Tutorial integriert. Hier lernen Spieler in kurzer Zeit die Grundlagen des Spiels und können so schon bald ihre ersten Siege feiern.

AO International Tennis wird am 8. Mai 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Besitzer des originalen AO Tennis erhalten an diesem Tag ein Upgrade der Neuauflage via Patch.

Quelle: Big Ant Studios