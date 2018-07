ANT-MAN AND THE WASP: Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film – Comic Review

„Schrumpfender Superheld und Ameisenflüsterer! Der offizielle Comic zum neuen Marvel-Blockbuster Ant-Man and the Wasp zeigt, wie der glücklose Ex-Häftling Scott Lang dank Hank Pyms Hilfe zum außergewöhnlichen Helden Ant-Man wird und nicht nur das Leben seiner Tochter rettet -wie Hope van Dyne ihre Zukunft als heldenhafte Wasp ins Visier nimmt!“

Autor: Will Corona Pilgrim

Zeichner: Chris Allen

Danke an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Preis: 4,99€

Release: Bereits erschienen!

Zum Comic

Mit ANT-MAN AND THE WASP: Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film wird die Comic Reihe zum Marvel Cinematic Universe fortgeführt. Will Corona Pilgrim ist erneut der Autor, welcher die wichtigen Schlüsselmomente der Filme festhält und die Comic Version umsetzt. Zur Verwirklichung half auch Chris Allen, der schon bei „GUARDIANS OF THE GALAXY 2: Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film“ als Zeichner diente. Der Comic greift die Geschichte von ANT-MAN aus 2015 auf und lässt die wichtigsten Ereignisse Revue passieren.

Story

Nach der Entlassung aus dem Gefängnis, versucht Scott Lang eine väterliche Beziehung zu seiner 5 jährigen Tochter wieder aufzubauen. Jedoch erschweren die anstehenden Unterhaltskosten dabei, an ein Besuchsrecht zu gelangen. Ein Job muss her! Der Tipp von Zellenkumpel Luis soll die nötige Kohle verschaffen. Ein Einbruch in eine herrenlose Villa und dessen Safe. Besitzer des Anwesens ist Dr. Pym. Dieser ist auf anderen Wegen auf Einbruch-König Scott aufmerksam geworden. Hank Pym sieht in Scott einen potenziellen Nachfolger für den ANT-MAN-Anzug und das nötige Talent, um die anstehende Bedrohung aus Hank’s altem Labor zu vereiteln!

Fazit

Will Corona Pilgrim ist ein Meister darin, die komplexen und spannenden Filme des Marvel Cinematic Universe in einem Comic neu zu erzählen. Zwar schweifen manche Zeichnungen der Charaktere von den eigentlichen Darstellern ab, doch man weiß immer, mit wem man es zu tun hat. Fans der Filmreihe dürften ihren Spaß dabei haben, zu sehen, wie genau die Actionszenen oder Gags in dem Comic eingefangen wurden. In Einigen der „Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film“ Comics, werden Storys gezeigt, welche im Film nur am Rande erwähnt wurden. Diese netten Hintergrundgeschichten fehlen leider im Comic von ANT-MAN AND THE WASP: Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film. Auf ein paar Seiten mehr hätte man den „Vista-Job“ von Scott aufgreifen können, durch den er im Knast landete. Letztendlich bekommt man auf den folgenden 52 Seiten alles geboten, das man vor Start von ANT-MAN AND THE WASP im Kino wissen muss.

> Über diesen Link kommt ihr zur ANT-MAN AND THE WASP Filmkritik!

LESEPROBE

Bildquelle: Panini