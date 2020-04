Die Anime on Demand Oster-Aktion ist die wohl größte Überraschung für Nerds und Otakus die kommenden Tage. Der Streaming-Anbieter, welcher sich auf Animes spezialisiert, bietet an den Ostertagen seinen Katalog komplett kostenlos und werbefrei an.

Anime on Demand Oster-Aktion

Die einmalige Oster-Aktion läuft ab morgen vom 10. bis 13. April und gewährt kostenfreien Zugang auf über 300 Anime-Titeln und 5.000 Episoden und Filmen. Darunter auch die frisch eingetroffenen Episoden von One Piece in OV mit deutschen Untertiteln, die fast zeitgleich mit Japan veröffentlicht werden. Das einzige, das ihr dazu braucht, ist ein Account auf der Plattform, der ebenfalls kostenlos erstellbar ist.

Zudem wird während der Aktion wird das monatliche Abo zu einem Sonderpreis von 6,99 Euro für die ersten drei Monate angeboten. Bestehende Abonnenten erhalten als Ostergeschenk sieben Tage gratis zu ihrer bestehenden Laufzeit.

Über Anime on Demand

Anime on Demand (www.anime-on-demand.de) ist Deutschlands dienstälteste legale Anime Streaming-Plattform und ist seit 2007 online. Anime on Demand bietet hochwertiges Streaming in HD+ und einen Katalog von weit über 5.000 Serienepisoden und Filmen. Alle überwiegend sowohl in deutschen Synchronfassung wie auch deutsch untertitelter Originalfassung. Der Katalog umfasst aktuelle Hit-Serien wie Attack on Titan , ONE PUNCH MAN und My Hero Academia , Klassiker wie Detektiv Conan , InuYasha und Bleach , großes Anime-Kino mit preisgekrönten Filmen wie A Silent Voice , Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft und den Ghibli-Klassiker Die letzten Glühwürmchen sowie eine Auswahl japanischer Realfilme.

Quelle: av-visionen PM