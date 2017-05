Amazon enthüllt Echo Show

Amazon hat jetzt offiziell die Echo Show enthüllt.

Ein Touchscreen Gerät mit eingebauter Alexa. Das Gerät ist Anfang der Woche auf diversen Seiten geleaked, ist jetzt aber offiziell zur Vorbestellung freigegeben, für die USA. Dort liegt der Preis aktuell bei 229,99 $.

Die Show hat die gleichen Möglichkeiten wie die normale rein sprachgesteuerte Echo, wie z.B. Timer setzen oder Musik zu hören, aber das eingebaute Display ermöglicht nun zahlreiche zusätzliche Funktionen. Show´s Display wird Informationen geben können wie die aktuelle Wetterlage, Schritte in einem Kochrezept anzeigen und kann Videos abspielen. Auch CNN News Videos, YouTube und Amazon Video Inhalte kann man wiedergeben.

Wie mit den meisten Amazon Produkten arbeitet Show am besten mit den Firmen eigenen Services. So kann man das Display zum Beispiel nutzen als digitalen Bilderrahmen, Fotos die genutzt werden müssen hinterlegt sein in Prime Foto und wenn Musik mit Amazon Musik abgespielt wird, erscheinen die Song Texte auf dem Display zum laut mitsingen. Amazon gibt an, dass Gerät könne man per Drahtloser Verbindung auch an Sicherheitskameras anbinden, um mit Sprachbefehlen wie z.B. „Alexa zeig mir die Haustür“ das dementsprechende Bild der Kamera zu bekommen.

Die spannendste Funktion wird aber wohl der Zugang zu Video- und Sprachanrufen sein. Jeder könne durch die Alexa App dann angerufen werden, Skype Support ist aktuell noch nicht geplant. Show kommt mit eingebauter Mikrofon Technologie ähnlich wie die Echo, hat aber ein Mikrofon mehr also acht. Das Display ist 7 Zoll groß und hat eine 5 Mega Pixel Kamera in der Front und 2 Lautsprecher integriert. Show soll ab dem 28. Juni an die ersten Kunden ausgeliefert werden.

Wann die Show außerhalb der USA erhältlich sein wird und ob überhaupt ist noch nicht klar. Wir bleiben dran und informieren euch sobald sich dahingehend was tut. Hier noch ein kurzes Vorstellungsvideo für euch.