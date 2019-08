Alle Highlights der Inside Xbox gamescom 2019 Show

Den Auftakt der gamescom 2019 macht Xbox mit einer speziellen Folge Inside Xbox gamescom live von den Xbox Open Doors aus dem Gloria-Theater in Köln. Die neue Folge der Liveshow gibt dir detaillierte Einblicke in einige der kommenden Spiele des Jahres und präsentiert vielversprechende Titel, die Teil des Xbox Game Pass werden. Außerdem erhältst du neue Informationen zu Age of Empires II: Definitive Edition, frische Hardware sowie Zubehör und vieles, vieles mehr.

Inside Xbox gamescom 2019 Themen

Gears 5

Endlich: Gears 5 erscheint in wenigen Tagen am 10. September. Deshalb haben wir uns als kleinen Vorgeschmack den brandneuen Horde-Modus angeschaut, der aufregendes neues Gameplay mit den charakteristischen Ultimate-Fähigkeiten etabliert. Im Horde-Modus verfügt jeder Charakter über individuelle Ultimate-Fähigkeiten. Das betrifft auch Crossover-Charaktere wie Sarah Connor aus Terminator Dark Fate sowie Kat und Emile aus dem neu angekündigten Halo: Reach Character Pack (enthalten in Gears 5 Ultimate Edition). Außerdem startet ab sofort der Vorverkauf zu Gears 5 auf Steam, sodass Spieler auf allen Plattformen gleichzeitig die aufregenden Abenteuer von Sera starten.

Neue Titel kommen in den Xbox Game Pass

Die gamescom ist eine aufregende Zeit für den Xbox Game Pass mit acht neuen Spielen, darunter drei große Titel, die ab sofort erhältlich sind. Devil May Cry 5 und Stellaris: Console Edition werden Teil des Xbox Game Pass für Konsole, während Age of Empires: Definitive Edition Teil des Xbox Game Pass für PC wird. Blair Witch, Kingdom Come: Deliverance und Bard’s Tale IV kommen sogar in beide Xbox Game Pass-Angebote. Auf PC und Konsole.



Age of Empires: Definitive Edition (Xbox Game Pass für PC, Xbox Game Pass Ultimate) – 19. August

Devil May Cry 5 (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass Ultimate) – 19. August

Stellaris (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass Ultimate, bald auch im Xbox Game Pass für PC) – 19. August

Ape Out (Xbox Game Pass für PC, Xbox Game Pass Ultimate) – 22. August

Kingdom Come: Deliverance (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass für PC, Xbox Game Pass Ultimate) – 22. August

Bard’s Tale IV (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass für PC, Xbox Game Pass Ultimate) – 27. August

Blair Witch (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass für PC, Xbox Game Pass Ultimate) – 30. August

Die X019 in London

Bereits auf der E3 kündigte Xbox für November die globale Party X019 in London an. Hier auf der Kölner gamescom enthüllte Aaron Greenberg von Xbox, dass die X019 vom 14. bis 16. November in der Copper Box Arena in London, Großbritannien, stattfinden wird. Natürlich wird es auch hier eine spezielle Episode von Inside Xbox geben, die am 14. November jede Menge aufregende News, Weltpremieren und Enthüllungen bereithält – gefolgt von einem rauschenden Xbox FanFest.

Neue Hardware und stylische Accessoires

Was wäre Inside Xbox ohne die Ankündigung eines schicken neuen Controllers? Im Sinne dieser Tradition gibt es auch zur gamescom zwei aufregende neue Controller-Editionen. Die Night-Ops Camo Special Edition des Xbox Wireless Controller macht ihrem Namen alle Ehre und erscheint im schroffen Look mit Tarnmuster in Schwarz und Grau mit goldenen Akzenten. Mit den geätzten Triggern hast du selbst in chaotischen Matches alles fest im Griff.

Das Team präsentierte außerdem den Xbox Wireless Controller – Sport Blue Special Edition. Dieser springt mit seinem leuchtend blauen Design, metallischen Akzenten und gummierten Thumbsticks sofort ins Auge.

Release der Age of Empires II: Definitive Edition

Age of Empires II: Definitive Edition erscheint am 14. November 2019 im Rahmen der X019 in London. Age of Empires II: Definitive Edition ist im Xbox Game Pass für PC enthalten und ist ausgestattet mit einer brandneuen Kampagne und sämtlichen Inhalten samt Erweiterungen der Originalversion. Hast du keinen Xbox Game Pass, bestellst du die 4K-Remastered-Version eines der beliebtesten PC-Spiele aller Zeiten mit exklusiven neuen Inhalten für 19,99 Euro im Microsoft Store vor.

Außerdem erscheint Age of Empires II: Definitive Edition auch auf Steam und unterstützt Cross-Play zwischen Steam und dem Microsoft Store, so dass du deine Freunde zu packenden Schlachten herausfordern kannst, unabhängig davon, auf welcher Plattform Ihr das Spiel besitzt.

GearsPOP!

GearsPOP! Ist der erste mobile und kostenlose Echtzeit-Multiplayer aus dem Gears-Franchise und erscheint am 22. August für Android, iOS und Windows 10. GearsPOP! unterstützt Cross-Saves auf allen drei Plattformen. So behältst du deinen Spielstand, wenn du auf ein neues Smartphone-Betriebssystem wechselst. Wenn du den 22. August gar nicht abwarten kannst, registriere dich schon heute vor und hole dir die packende Welt von Gears auf dein Smartphone.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Season 4 News

Chris Charla von Xbox stellte gemeinsam mit Konsolenproduzent Koo Sung Jeong und Console Community Lead Ray Kim von der PUBG Corporation das Season 4-Update zu PlayerUnknown’s Battlegrounds vor. PUBG Season 4 erscheint am 27. August auf Xbox One.

Eines der großen Highlights von Season 4 ist ein massives, atemberaubendes visuelles Update der ursprünglichen PUBG-Karte, Erangel. Viele der berühmten Wahrzeichen, wie die Military Base und Mylta Power, wurden verbessert. Neben dem atemberaubenden neuen Look finden Fans, die ihre Lieblingsorte noch einmal erkunden, neue aufregende Waffen und Fahrzeuge. Es lohnt sich gleich doppelt, die Augen offen zu halten, denn es haben sich geheime Hinweise versteckt. Mit diesen du die Überlieferung weiter entschlüsselst und die mysteriösen Geschehnisse der Vergangenheit von Erangel aufdeckst. Season 4 etabliert überdies den Survivor Pass: AFTERMATH, mit dem du über 100 Belohnungen freischaltest sowie brandneue kooperative Missionen.



Ankündigung: Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint PVP

Den Auftakt der Show bildete die Enthüllung von Ghost War, dem packenden, taktischen 4v4-Wettbewerbs-Mehrspielermodus, der in Ghost Recon: Breakpoint am 4. Oktober starten wird. In dem auf eigenen Servern stattfindenden Ghost War-Modus erkunden Teams offene und vielfältige Karten und werden für gutes Teamwork und Kommunikation reichlich entlohnt. Das Shared Progression System stellt außerdem sicher, dass sich dein Charakter ständig weiterentwickelt. Unabhängig davon, ob du PVE oder PVP spielst.

Wasteland 3 Neuer Gameplay Trailer

Der neue Trailer zu Wasteland 3 kam mit neuen Eindrücken in das Gameplay, einschließlich eines ersten Blicks auf den Patriarchen. Diese mysteriöse Figur lockt deinen Desert Ranger aus den postnuklearen Wüsten von Arizona mit einem Hilfsversprechen. Wenn du ihm hilfst und das Land aus den Fängen seiner drei streitsüchtigen Kinder rettest, wird er dir im Gegenzug helfen. Der neue Trailer präsentierte auch erstmalig den beeindruckenden Kodiak, einen aufrüstbaren Kampfwagen, der eine Schlüsselrolle in Wasteland 3 spielen wird. Wirf außerdem einen ersten Blick auf das hochpräzise Strike-System, bei dem aus der Egoperspektive feindliche Schwachstellen identifizierst. Durch diesen Ansatz erhält der neuste Teil der Serie, die ohnehin schon für ihre strategischen Ansätze bekannt ist, eine zusätzliche taktische Ebene.

Ankündigung: Empire of Sin

Bereits auf der E3 gaben Romero Games und Paradox Interactive in ihrem kommenden Titel Empire of Sin einen Einblick in den Noir-Style des Chicagos der 1920er Jahre. Auf der gamescom geben Brenda und John Romero im Interview erste detaillierte Einblicke in das Gameplay, das dich in den düsteren kriminellen Untergrund schickt!

Metro Exodus: The Two Colonels

Metro Exodus stellte seine erste große Story-Erweiterung The Two Colonels vor, die sich auf die Wurzeln der Serie besinnt. Der Spieler begibt sich darin auf eine bedrückende Reise mit klaustrophobischen Eindrücken in das zerstörte Nowosibirsk und deckt in dunklen Schächten alte Geheimnisse auf. Wie der Name schon sagt, übernimmst du die Kontrolle über zwei brandneue Protagonisten: Oberst Chlebnikow, mit dem du die letzten Tage seines Lebens verbringst, und Oberst Miller, der untersucht, was seinen gefallenen Kameraden passiert ist.

Die beiden Colonels statten sich außerdem mit einem mächtigen neuen Werkzeug für die Erforschung und Beseitigung von Gegnern aus, dem Flammenwerfer! Wie auch schon bei dem klassischen Tikhar pumpst du den Flammenwerfer auf, bevor du seine volle zerstörerische Kraft entfesselst. Diese Erweiterung ist die erste von zwei versprochenen neuen Geschichten, wobei die zweite noch umfangreichere Story um Charakter Sam 2020 erscheint.

Destiny 2: Shadowkeep

Mit der bevorstehenden Shadowkeep-Erweiterung, die am 1. Oktober erscheint, kehrst du in Destiny 2 auf den Mond zurück. Bungie Game Director Ben Wommack war vor Ort und gab nicht nur Hinweise auf die dunklen Absichten, die Eris Morn vorbereitet, sondern enthüllte außerdem den endgültigen Look des Finishers, den Guardians ab sofort ausführen. Zusätzlich gab es einen kleinen Einblick, wie Spieler ab sofort den Schwierigkeitsgrad ihrer Herausforderungen selbst bestimmen und so ihren Guardian noch stärker machen.

Trailer, Trailer, Trailer!

Die besondere Live-Episode von Inside Xbox zur gamescom 2019 enthüllte außerdem eine Reihe von neuen Trailern. Unter anderem gab es einen schockierend neuen Eindruck von Blair Witch, das am 30. August auf dem Xbox Game Pass verfügbar ist, einen Einblick in den MyCareer-Modus für NBA 2K20, einen detaillierten Überblick über die Welt von The Surge 2 und eine vollständige Aufschlüsselung der Fraktionen und Diplomatie, die die Dramaturgie im lange erwarteten Action-RPG Greedfall antreiben.

Die komplette Folge Inside Xbox gamescom live aus Köln.



Quelle: Xbox PM