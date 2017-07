Alice: Madness Returns 3 – Spieler sollen EA nerven

Eigentlich ist American McGee, der kreative Kopf hinter Alice: Madness Returns, ein recht ruhiger und gelassener Zeitgenosse. Eine Sache nervt ihn aber gewaltig, sogar so sehr, dass er jetzt auf seinem Blog richtig Dampf abließ. Ihm stinkt es nämlich, dass er permanent gefragt wird „Wo bleibt Alice 3“?

Die Wortwahl ist schon ungewöhnlich scharf und anhand dessen muss man tatsächlich feststellen, dass American McGee so richtig in Rage wegen Alice 3 ist. Auf die Frage hin, wo Alice 3 denn bleibe, schiebt er den schwarzen Peter Richtung EA. So besitze Electronic Arts die Rechte des Franchise Alice und daher liege auch nur dort die alleinige Entscheidungshoheit. Spieler sollen also EA mit der Frage löchern, wann endlich Alice 3 erscheinen wird. Ganz grundsätzlich spräche aber nichts gegen einen weiteren Ableger des kuriosen Jump ‚N‘ Runs, da alle Parteien dem Projekt bislang offen gegenüberstehen.

Den kompletten Rage-Post von American McGee könnt ihr in seinem Blog nachlesen.