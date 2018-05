Albion Online: Steam-Launch am 16. Mai

Albion Online erscheint am 16. Mai 2018 auf Steam für PC, Mac und Linux/Steam OS. Mit dem Launch des Sandbox-MMORPGs auf der digitalen Distributionsplattform unterstützt das Spiel nun auch die typischen Steam-Features einschließlich spezieller Errungenschaften. Als besonderes Dankeschön für altgediente Albion Online-Veteranen, werden alle für den Steam-Start entwickelten Errungenschaften auch im normalen Albion-Spielclient verfügbar sein.

Den Steam-Launch feiert das Berliner Entwicklerstudio Sandbox Interactive außerdem mit einem einwöchigen Erfahrungsbonus ab dem 16. Mai. Alle Spieler erhalten dann eine Woche lang automatisch 25 Prozent mehr Ruhm für alle Aktivitäten innerhalb des Spiels, sei es das Sammeln von Rohstoffen, das Herstellen von Gegenständen, oder das Töten von Monster-Mobs und andere Beschäftigungen.



Alle Einzelheiten zum Steam-Launch sowie Details zu den neuen Errungenschaften sind hier nachzulesen: https://albiononline.com/de/news/steam-launch-day-may-16

Die Steam-Seite von Albion Online ist bereits unter folgendem Link verfügbar. http://store.steampowered.com/app/761890/Albion_Online

Was ist Albion Online?

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes it all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht.

Weitere Informationen über Albion Online unter:

Website: https://albiononline.com

Facebook: https://www.facebook.com/albiononline

YouTube: https://www.youtube.com/albiononlineofficial

Twitch: https://go.twitch.tv/albiononline

Twitter: https://twitter.com/albiononline