Albion Online offiziell gestartet!

Das Sandbox-MMORPG Albion Online aus Berlin ist heute offiziell gestartet! Besitzer eines Legendären Gründer- oder Starterpakets können ab sofort loslegen. Die ersten Abenteurer kommen bereits an den Küsten der Startinseln an und schreiben von nun an mit ihren Taten die Geschichte von Albion.

Fünf Jahre haben die Entwickler von Sandbox Interactive an ihrem Projekt gearbeitet und das Spiel während der Betaphasen intensiv getestet und verbessert. „Wir sind sehr stolz darauf, nach dieser intensiven Zeit Albion Online offiziell zu starten. Wir bedanken uns insbesondere bei unserer tollen Community, die uns in dieser Zeit treu geblieben ist und uns wertvolles Feedback gegeben hat. Jetzt geht es für alle erst so richtig los und wir sind gespannt darauf, wie die Welt von Albion Online sich entwickeln wird und welche Geschichten unsere Spieler schreiben werden“, so Stefan Wiezorek, CEO von Sandbox Interactive.

Nun gilt es eine riesige Welt zu entdecken und sich selbst zu verwirklichen. Dank des klassenlosen Systems von Albion Online sind der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt – die Ausrüstung bestimmt, welcher Tätigkeit die Spieler-Charaktere nachgehen.

Kämpfernaturen bietet die Welt von Albion zahllose Gelegenheiten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Dungeons mit mächtigen PvE-Gegnern und andere Spieler in packenden PvP- oder Gilde vs. Gilde-Kämpfen stellen die Abenteurer vor immer neue Herausforderungen.

Sammler und Handwerker nutzen das ausgeklügelte Wirtschaftssystem von Albion Online, das komplett in den Händen der Spieler liegt. Alle Gegenstände und Gebäude im Spiel werden von den Abenteurern hergestellt oder gebaut. Wer geschickt produziert und handelt, kann unermesslichen Reichtum erlangen, denn Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise am Markt.