Albion Online – Ein Blick hinter die Kulissen

Zum kommenden Sandbox-MMORPG Albion Online gewährt Sandbox Interactive weitere Einblicke in ihre Arbeiten. Nachdem es im letzten Video bereits um das Einspielen des orchestralen Soundtracks ging, dreht sich im neuesten Video alles um das Sound Design des Spiels.

Was verbirgt sich dahinter? Sämtliche Geräusche, seien es der Klang von Waffen im Kampf oder das Zirpen der Grillen im Sumpf, werden von Sound Designer Florian Bodenschatz erstellt und arrangiert. Im Video erklärt er, welche Faktoren für ein gutes Sound Design in Computerspielen wichtig sind und warum die Geräusche einen entscheidenden Einfluss auf die Atmosphäre eines Spiels haben. Florian gewährt außerdem Einblicke in seine Arbeitsweise, erläutert die neue Sound Engine von Albion Online und beschreibt die speziellen Herausforderungen, die ein Sound Designer bei diesem Spiel meistern muss.

Ihr fragt euch was Albion Online ist? Hier ein paaar Infos für euch:

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht.