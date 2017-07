Agents of Mayhem – Video zeigt Heldin Joule

Der Release von Agents of Mayhem, dem neusten open world Spektakel der Saints Row Macher, ist in greifbare Nähe gerückt. Bevor es nächsten Monat rund geht, dürfen wir uns zwei neue Videos zur spielbaren Heldin Joule anschauen.

Nächsten Monat also, genauer gesagt am 18. August, können wir uns in Agents of Mayhem so richtig austoben. Das Entwicklerstudio Volition setzt auf eine ähnlich verrückte Spielwelt und abgedrehte Mechaniken wie in ihrer Hit-Reihe Saints Row. Im Spiel schlagen wir uns auf die Seite von Mayhem (Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds) und bekämpfen die fiesen Schurken von Legion (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations).

Erscheinen wird Agents of Mayhem am 18. August für PC, PS4 und Xbox One.

Während das erste Video Joule nur kurz präsentiert, können wir im zweiten Video mehr als 1h mit etlichen Szenen aus dem Spiel sehen.