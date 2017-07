Agents of Mayhem – Heldin Daisy im Video vorgestellt

Für Agents of Mayhem wurde nun die nächste Heldin ins rechte Rampenlicht gerückt. Dieses mal geht es um Daisy, die alles andere als ein Unschuldslamm ist, wie die beiden Trailer beweisen.

Mit Agents of Mayhem haben die Macher der Saints Row Reihe Volition das nächste heiße Eisen im Feuer. Erneut beweisen die Entwickler, dass man weiterhin große Stücke auf exzessiven Humor und derbe Action hält. Kurzum: In Agents of Mayhem wird es wenig zimperlich zugehen.

In den jetzt veröffentlichten Video wird die nächste Heldin vorgestellt. Damit ihr vorab schon ein Bild von Daisy bekommt, könnt ihr euch einfach die beiden Trailer anschauen. In den Highlights gibt es einen kurzen Überblick, während wir Daisy im Meet Daisy Video über 1h direkt im Spiel erleben.

Agents of Mayhem wird am 18. August für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.