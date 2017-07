Agents of Mayhem – Das Firing Squad macht Rabatz im Video

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Release von Agents of Mayhem. Was gibt es da besseres, als die Wartezeit mit einem neuen Video zu überbrücken? Genau, nichts.

Das neuste Video der Macher von Agents of Mayhem beschäftigt sich mit dem Firing Squad, das aus den drei Krawallmachern Scheherazade, Oni und Kingpin besteht. Was die Dame und die beiden Herren alles so drauf haben, könnt ihr euch unten im Video ansehen.

Agents of Mayhem ist das neuste Werk von Volition, den Schöpfern von Saints Row. Am 18. August geht die Hommage an die knallbunte Zeit der 80er und 90er Jahre für PC, PS4 und Xbox One an den Start. Alle Infos rund ums Spiel gibts auf der offiziellen Webseite.