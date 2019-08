Age of Wonders: Planetfall – Baue, entdecke und erobere riesige Reiche

Paradox Interactive und Triumph Studios haben heute Age of Wonders: Planetfall veröffentlicht, einen ersten Sci-Fi-Eintrag in die Erfolgsgeschichte der rundenbasierten Strategiereihe Age of Wonders. Das Single- und Multiplayer-Abenteuer bietet taktische Kämpfe und den detailreichen Aufbau eines neuen Imperiums in den Ruinen eines zerstörten galaktischen Reiches.

„Es ist unglaublich, Planetfall als erstes gemeinsames Projekt mit dem Triumph-Team zu veröffentlichen. Die Age-of-Wonders-Reihe ist in der Rundenstrategie-begeisterten Community bekannt für ihre breites Spektrum an Möglichkeiten, mit denen Spieler Chaos anrichten oder Frieden aushandeln können. Wir freuen uns schon sehr darauf, zu sehen, was für Imperien unsere Spieler erschaffen werden“, sagte Ebbe Ljungerud, CEO von Paradox Interactive.

„Das neue Sci-Fi-Setting von Planetfall hat zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, neue Lore, Technologien, und andere Ingame-Features zu entwickeln, die sich auf das Verhalten der Serie auswirken“, sagte Lennart Sas, CEO und Game Director der Triumph Studios. „Es ist eine neue Generation für Age of Wonders.“

Spieler führen eine von insgesamt sechs einzigartigen Fraktionen aus einem kosmischen Zeitalter der Dunkelheit und aus den Ruinen eines galaktischen Imperiums, um die Zukunft zu verändern. Von den militanten Vanguard bis zu den Dinosaurier-reitenden Amazonen oder gar Cyborg-Zombies ist dabei fast alles möglich. Jede Fraktion verfügt über eigene Missionen, die der Spieler mit Verstand, militärischer Stärke oder Diplomatie lösen kann, während er alte Ruinen erkundet, auf Überlebende trifft und die Geschichte einer untergegangenen Zivilisation erforscht. Kämpfen, bauen, verhandeln und technischer Fortschritt sind die Grundvoraussetzungen, um in der Singleplayer-Kampagne, den zufälligen Schlachtfeldern oder im Kampf gegen Freunde zu bestehen.

Age of Wonders: Planetfall ist ab sofort für PlayStation 4, die Xbox One Gerätefamilie inklusive der Xbox One X sowie den PC verfügbar.