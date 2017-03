After the End: Forsaken Destiny – Eine mysteriöse Reise

In After the End: Forsaken Destiny entdecken die Spieler eine atemberaubende Welt aus Urzeiten, während sie parallel als Vater und Sohn reisen, die von der Zeit getrennt wurden. After the End: Forsaken Destiny enthält umfangreiche und abwechslungsreiche 3D-Rätsel, in die die Spieler eintauchen.

Ihr müsst Lösungen finden, indem ihr die 360-Grad-Kamera und die Bewegungsfreiheit ihrer Charaktere nutzen. After the End: Forsaken Destiny ist für 4,49€ im App Store für iPhone und iPad und auf Google Play für AndroidGeräte erhältlich.

“Die zahlreichen Rätselmechaniken in After the End: Forsaken Destiny fordern den Spieler dazu heraus, über seine Umgebung hinaus zu denken, um in dieser fantasievollen Welt die richtige Lösung zu finden“, sagt Jaeeun Park, Produzent bei Neople. „Wir haben eine einfache und zugleich stilisierte Welt erschaffen, mit der die Spieler interagieren können, während sie die Geschichte aus zwölf Episoden zwischen einem Vater und dessen Sohn erleben.

Das Abenteuer von After the End: Forsaken Destiny umfasst eine Geschichte über zwölf Episoden. In jeder davon müsst ihr diverse Rätsel lösen, die immer herausfordernder werden, da jedes Mal neue Gameplay-Mechaniken hinzugefügt werden. Euch steht eine 360-Grad-Kamera und individuelle Bewegungsmöglichkeiten des jeweiligen Charakters zur Verfügung. Damit müsst ihr euren Helden durch verschiedene Landschaften führen und die verschiedenen Hebel benutzen, um die umfangreichen Rätsel zu lösen.

“Das talentierte Team hinter Dungeon Fighter Online bei Neople hat mit After the End: Forsaken Destiny eine visuell faszinierendes Rätsel-Adventure entwickelt, das sehr zugänglich ist, zugleich aber auch die talentiertesten Spieler herausfordert“, sagt Lawrence Koh, General Manager bei Nexon M. „Bei Nexon haben wir das Ziel einzigartige und unterhaltsame Spiele zu entwickeln. Durch Versuche mit neuen Konzepten, Genres und neuem Gameplay gelingt es unseren Studios weltweit ihre Kreativität auf ein ganzes neues Niveau zu bringen.“

Die weiten Urzeitlandschaften von After the End: Forsaken Destiny wurden als detaillierte 3D-Umgebungen umgesetzt, die in natürliches Licht getaucht werden und an archaische Architektur erinnern. Ihr entdeckt die Geheimnisse dieser Welt durch Story-Episoden, die sich über zwei verschiedene Zeitspannen erstrecken, in denen der Sohn seinen Vater sucht. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Episoden veröffentlicht, um die Reise von After the End: Forsaken Destiny fortzusetzen.

After the End: Forsaken Destiny steht im AppStore für iPhone und iPad und auf Google Play für AndroidGeräte zum Download zur Verfügung. Benutzer von iPhone und iPad können außerdem ein StickerPaket herunterladen, das Charaktere aus dem Spiel enthält und in iMessages verwendet werden kann.