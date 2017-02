Adventure Pop – Der Krieg der Bubbles

Mit Adventure Pop kommt eine neue Art des klassischen Bubble-Shooter-Spiels für Playstation 4 und das ab sofort und sogar kostenlos. Als besonderes Angebot erhalten PlayStation Plus-Mitglieder exklusive Booster-Pakete, die sie bei ihrem Abenteuer, bei komplexen Rätseln und Echtzeit-PvP-Duellen, unterstützen!

Die Spieler machen sich mit Penelope, unserer verwegenen Heldin der Lüfte, auf die Reise und treffen dabei in Bubble-Shooting-Kämpfen auf allerlei Tunichtgute. Während die Spieler im Einzelspieler-Storymodus Fortschritte machen, schließen sich einige der Charaktere, auf die sie treffen, Penelopes Truppe an. Diese freischaltbaren Charaktere kann man dann samt ihrer starken Angriffe und einzigarten Attribute in Multiplayer-Kämpfen einsetzen.

Die Spieler können eine Pause bei ihrer Erkundungstour einlegen und in lokalen oder Online-PvP-Duellen zeigen, wie gut sie zielen können. Aber Vorsicht, nur weil man mit Freunden spielt, heißt das noch lange nicht, dass das freundliche Wettkämpfe sind! Wenn ein Spieler Bubbles vom Bildschirm holt, werden sie als Angriffe auf die Gegnerseite geschickt.

Egal ob man solo im Storymodus oder im Multiplayer in PvP-Kämpfen spielt, Adventure Pop bietet Spaß für Spieler jeden Alters.

ADVENTURE POP-FEATURES: