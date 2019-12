Adventskalender 2019 – Tag 24

Heiligabend und der nächste und letzte Hammer Preis wartet auf euch! Zusammen mit SCUF verlosen wir einen SCUF Impact Playstation Controller, der nicht nur Konsolenzocker Herzen höher schlagen lässt. Der SCUF Impact Controller ist auch problemlos mit PC und Mobile Devices verwendbar. Wer also bald diesen Gamepad Traum in Händen halten (und darauf herumdrücken) will sollte jetzt schnell bei unserem Gewinnspiel mitmachen!

#Sponsored – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Scuf Gaming zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Vorteil für dein Gaming Erlebnis:

Paddel sind der entscheidende Faktor für Elite-Gamer. So können die Spieler ihre Daumen auf den Daumensticks lassen und gleichzeitig die hinteren Paddel für fortgeschrittene Moves verwenden.

Quick Shift Trigger Stops: Ermöglicht dem Benutzer, verschiedene Aktivierungspunkte am Auslöser zu aktivieren. Abzugsstopps reduzieren unnötige Abzugsbewegungen über den Aktivierungspunkt hinaus – ideal für Shooter-Spiele!

Adjustable Hair Triggers: Stimmen die Trigger mechanisch ab, um das Abfeuern der Waffe mit einem Fingertipp zu vereinfachen und unnötige Latenzen zu vermeiden. Aktivieren Sie mit einem einfachen Drehen des SCUF-Schlüssels.



Trigger Covers + Extenders: Diese sind vollständig abnehmbar und lassen sich leicht an Auslösern befestigen. Verbessere deine Abzugsgenauigkeit und Komfort beim zocken. Die Trigger Extender erweitern die natürlichen Parameter der Steuerung, um sie an größere Handgrößen anzupassen.



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr