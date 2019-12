Adventskalender 2019 – Tag 23

Einen Tag vor Weihnachten, werden wir die Herzen der Star Wars-Fans wieder in den hoch frequentierten Bereich befördern.

Der Gewinner des heutigen Tages erhält ein riesen Paket aus folgenden Preisen:

– Diorama „Anarchie auf dem Todesstern“ by Henning Kligge

– Fan-Bundle aus Poster, Beutel, Schlüsselanhänger und Notizbuch

Unser Experte für den Bereich Szenerie und Diorama, nahm sich viel Zeit ein großartiges Fan-Diorama zu bauen.

Das Kunstwerk hat den Namen „Anarchie auf dem Todesstern“

Zu sehen ist der beliebte goldene Protokoll Droide, welcher dabei ist eine Wand mit dem Rebellen-Logo zu verzieren. Ob das wohl dem Imperator gefällt?

Das Ganze ist sogar LED beleuchtet und dank mitgelieferter Batterie einsatzbereit um den Start ins neue Jahr zu versüßen.

Über Henning Kligge und seine Arbeit:

Moin wie man im Norden sagt, ich bin Henning Kligge, 34 Jahre alt und komme aus dem schönen Niedersachen. Vor drei vier Jahren bin ich durch den Bau eines großen Millennium Falken zum Modellbau gekommen. Dieser war im Maßstab 1/48. Ich sag euch ein Riesen Modell. Dazu gab es dann auch gleich ein Diorama, Bilder davon findet ihr auf meinem Instagram und Facebook Account. Seit dem habe ich einige Modelle und Dioramas gebaut.

Das Hobby ist ein unheimlicher toller Ausgleich zu meiner Arbeit(Erzieher) die ich tagsüber ausübe. Anzusiedeln bin ich da mehr oder weniger im Bereich Sci-Fi und alles was mit Filme und Serien zu tun hat. So ist es nicht verwunderlich, das mein Geschenk für den großartigen Adventskalender etwas mit den Sternenkriegen zu tun hat. Das Modell trägt den Titel „Anarchie auf dem Totesstern“. Wer hätte es gedacht das der gute alte C-3PO zu sowas in der Lage ist. Wollen wir mal hoffen das Großmoff Tarkin oder Rassellunge Drath Vader ihn dabei nicht erwischen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr