Adventskalender 2019 – Tag 22

Kurz vor Heiligabend rasten wir gemeinsam mit Activision noch mal richtig aus. Hier haben wir richtig fette Preis für euch klar gemacht. Heute öffnen wir Türchen 22 und es gibt am Ende vier glückliche Gewinner. Zum einen verlosen wir eine Collectors Edition von Sekiro für die PS4 und dann gibt es noch ein wenig Ballerstoff im Call of Duty Universum. Ein glücklicher Gewinner darf sich über das neue Modern Warfare für die XBOX freuen und dann gibt es noch je ein Call of Duty Black Ops 4 für PC und PS4. Einfach im Formular den Wunschpreis eintragen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Activision zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Sekiro:

In Sekiro: Shadows Die Twice bist du der „einarmige Wolf“, ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Du hast geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen, den Abkömmling einer alten Blutlinie, und bist daher vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan. Als dein junger Herr entführt wird, kann dich nichts und niemand auf deinem Weg aufhalten, deine Ehre zurückzuerlangen – nicht einmal der Tod.

Erlebe das Sengoku-Japan des späten 16. Jahrhunderts, eine Zeit voller brutaler Konflikte und Kämpfe auf Leben und Tod. In dieser düsteren Welt musst du dich mit einem Arsenal an tödlichen prothetischen Werkzeugen sowie mächtigen Ninja-Fähigkeiten überlebensgroßen Feinden stellen. Ninja-Heimlichkeit, vertikale Fortbewegung und gnadenlose Duelle verschmelzen hier zu einer blutigen Konfrontation.

Call of Duty Modern Warfare 2019:

Es stand niemals mehr auf dem Spiel! Schlüpfe in die Rolle von Agenten einer Spezialeinheit in einer dramatischen Saga, bei der das globale Kräftegleichgewicht auf Messers Schneide steht. Call of Duty: Modern Warfare bietet den Fans eine unglaublich raue, gewagte und provokante Geschichte, die unnachahmlich intensiv ist und einen Blick auf die dynamische Natur aktueller Kriege wirft. Entwickelt von Infinity Ward, dem Studio, mit dem alles begann, kommt die Neuerfindung der beliebten Modern Warfare-Reihe.

In der harten und dramatischen Einzelspielerkampagne geht Call of Duty: Modern Warfare an die Grenzen und bricht die Regeln, wie es nur Modern Warfare kann. Sie nehmenan der Seite internationaler Spezialeinheiten und Freiheitskämpfern an atemberaubenden Geheimoperationen in bekannten europäischen Städten und den unberechenbaren Regionen in Nahost teil.

Doch das ist noch nicht alles.

Call of Duty: Modern Warfare stürzt Sie in eine packende Geschichte, die das gesamte Spiel umspannt. Erleben Sie den ultimativen Online-Spielplatz mit dem klassischen Mehrspieler-Modus oder bilden Sie Teams und spielen Sie kooperativ in diversen Eliteoperationen für alle Schwierigkeitsstufen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr