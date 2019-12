Adventskalender 2019 – Tag 20

Heute geht unser Adventskalender Gewinnspiel bereits in die 20. Runde! Für alle Fans der Ubisoft Spiele haben wir heute ein ganz besonderes Leckerbissen. Wir verlosen heute das brandneue Just Dance 2020 für die Ninteno Switch. Doch damit ist noch nicht schluss, denn es gibt noch ein kleines aber feines Goodie Pack dazu, doch lasst euch überraschen was ihr da tolles bekommt.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Ubisoft zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Musikvideospiel-Franchise Nummer 1*, mit über 67 Millionen verkauften Einheiten**, ist zurück auf der Tanzfläche und erscheint diesen Herbst in einer neuen Ausgabe. Das neueste Just Dance feiert den 10. Geburtstag und erscheint mit 40 neuen Songs, weiteren Universen und exklusiven Überraschungen, die die Spieler entdecken dürfen. Die Community besteht aus über 120 Millionen Spielern auf der ganzen Welt, die nur darauf warten, alles auf dem Dancefloor zu geben.

DIE LIEBLINGSFEATURES DER FANS SIND ZURÜCK IN JUST DANCE 2020 UND MIT IHNEN 40 NEUE SONGS AUS DEN CHARTS FÜR DIE GANZE FAMILIE

Von Top-Charthits über virale Internet-Phänomene bis hin zu aktuellen Interpreten ist in Just Dance 2020 für jeden Geschmack etwas dabei:

God Is A Woman – Ariana Grande

Skibidi – Little Big

Vodovorot – XS Project

Bangarang – Skrillex ft. Sirah

Con Calma – Daddy Yankee Ft. Snow

Bad Boy – Riton & Kah-Lo

High Hopes – Panic! At The Disco

Kill This Love – BLACKPINK

Sushi – Merk & Kremont

I like It – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Policeman – Eva Simons Ft. Konshens

Rain Over Me – Pitbull Ft. Marc Anthony

Just Dance 2020 beinhaltet neue, kreative Universen, die mit neuen Produktionstechniken gestaltet und noch nie zuvor gezeigt wurden. Im beliebten Sweat-Modus werden die verbrannten Kalorien und die Spieldauer verfolgt, um die Spieler zu motivieren.

JUST DANCE 2020 FEIERT DAS JAHRZEHNT, IN WELCHEM ES MENSCHEN EINANDER NÄHERGEBRACHT HAT, MIT SPANNENDEN NEUEN INHALTEN

Die Spieler können in das Just Dance-Universum abtauchen und 10 Jahre voll guter Laune und irrwitziger Kreativität mit einer digitalen Sammlung von Stickern entdecken, die die letzten 10 Jahre von Just Dance widerspiegeln.

Bis zu vier Freunde können in Just Dance 2020 wieder gemeinsam im Koop-Modus spielen. Der Koop-Modus bringt Spieler zusammen: Sie können ihre Ergebnisse kombinieren und die Tanzfläche gemeinsam betreten.

Auch die Kleinen können im Kids-Modus wieder mitspielen. Dieser spezielle Modus erlaubt den jüngsten Spielern, acht kindgerechte Songs in einem unterhaltsamen Tanzerlebnis extra für Kids zu spielen.

Just Dance Unlimited, der Dance-on-Demand-Streaming-Abo-Service, gewährt Zugriff auf über 500 Songs. Jede Spielausgabe enthält einen Monat kostenlosen Zugang.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr