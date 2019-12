Adventskalender 2019 – Tag 18

Heute öffnen wir schon Türchen Nummer 18 und wir hauen fleißig tolle Spiele für euch raus. Dieses Mal haben wir viermal Trine 4 und zweimal Felix the Reaper von Marchsreiter zur Verfügung gestellt bekommen. Trine 4 haben wir für jede Plattform einmal bekommen und Felix the Reaper gibt es zweimal für Steam. Heute gibt es also ganze sechs Gewinner, wie immer unten im Formular eintrage, was ihr gewinnen möchtet.

#Sponsored – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Marchsreiter zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Trine 4:

Trine kehrt mit Trine 4: The Nightmare Prince und der Magie von 2.5D zurück! Die drei Helden in dieser Bestseller-Abenteuerserie sind wieder da und begeben sich auf eine Quest, um den armen jungen Prinzen Selius zu retten.

Der Zauberer Amadeus, der Ritter Pontius und der Dieb Zoya begeben sich gemeinsam auf eine spannende Quest durch fantastische märchenhafte Landschaften voller Gefahren.

Prinz Selius leidet unter unheimlich düsteren Träumen. Aufgrund seiner magischen Talente können monströse Alpträume Wirklichkeit werden und Chaos auslösen.

Amadeus, Pontius und Zoya müssen den geplagten Prinzen finden und aus seiner verzweifelten Lage retten, bevor die Welt von den Schatten vom Nightmare Prince verschlungen wird.

Mit Trine 4 erreicht die Serie neue Höhepunkte. Das absolut vollständigste Gameplay für Fans und neue Spieler!

Herrliche 2.5D Landschaften. Erkunde einzigartige Levels in herrlichen Dimensionen in 2.5, von atemberaubenden Ruinen und gruseligen Gräbern bis hin zu friedlichen Birkenhainen und Blaubeer-Wäldern.

Erkunde einzigartige Levels in herrlichen Dimensionen in 2.5, von atemberaubenden Ruinen und gruseligen Gräbern bis hin zu friedlichen Birkenhainen und Blaubeer-Wäldern. Lokal- und Online-Mehrspieler. Spiele online oder in einer lokalen Koop mit bis zu 4 Spielern.

Spiele online oder in einer lokalen Koop mit bis zu 4 Spielern. Spannende Geschichte. Erlebe der Geschichte des heimgesuchten Prinzen und begib dich in magische, märchenhafte Landschaften, in denen du auf freundliche Wesen und alptraumhafte Gegner triffst.

Erlebe der Geschichte des heimgesuchten Prinzen und begib dich in magische, märchenhafte Landschaften, in denen du auf freundliche Wesen und alptraumhafte Gegner triffst. Dynamische Rätsel. Löse im Alleingang oder mit deinen Freunden Rätsel mit Feuer, Luft, Licht, Magneten, Elektrizität und mehr. Die Herausforderungen sind auf die Anzahl der Spieler abgestimmt.

Löse im Alleingang oder mit deinen Freunden Rätsel mit Feuer, Luft, Licht, Magneten, Elektrizität und mehr. Die Herausforderungen sind auf die Anzahl der Spieler abgestimmt. Vielfältige Fähigkeiten. Schalte verschiedene Fähigkeiten und erstaunliche neue Skills frei.

Schalte verschiedene Fähigkeiten und erstaunliche neue Skills frei. Vollkommen neuüberarbeitetes Kampfsystem. Erlebe die haarsträubenden Alpträume in Bosskämpfen mit verbessertem Kampfsystem, erfrischenden Herausforderungen und spannender Action!

Erlebe die haarsträubenden Alpträume in Bosskämpfen mit verbessertem Kampfsystem, erfrischenden Herausforderungen und spannender Action! Bezaubernder Soundtrack. Genieße einen wunderbaren Soundtrack, dessen Songs jede neue Umgebung zum Leben erwecken.

Felix the Reaper:

Felix arbeitet für das Ministerium des Todes und ist unsterblich in Betty verliebt, die für das Ministerium des Lebens arbeitet. Durch seine Arbeit als Außendienst-Sensenmann in der Welt der Sterblichen, wird er sie eines Tages sicher treffen können. Also hat er diesen Job angenommen, damit Menschen sterben – und hat sich dabei das Tanzen beigebracht, um die Liebe seines Lebens zu beeindrucken.

Da Felix ein Wesen der Schatten ist, muss er seine Umgebung manipulieren, um sich durch die Welt zu bewegen. Zum Glück können Sensenmänner wie Felix sowohl Sonne, als auch Gegenstände, die Schatten werfen verschieben. Damit kann er sich schattige Pfade erschaffen und nach Plan des Ministeriums den Tod seiner Klienten herbeiführen.

Stelle dich der Herausforderung dieser originellen Rätsel

Erlebe eine grausig-schöne, liebenswerte Geschichte

Suche dir deine eigenen Favoriten aus über 10 Tracks von Felix‘ Walkman

Sammle Skull-Achievements, um weitere Bonus-Herausforderungen freizuschalten

Bewundere Felix‘ Dance Moves, die von professionellen Tänzern entwickelt wurden

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr