Adventskalender 2019 – Tag 16

Spätestens seit Twilight ist allen klar, dass Werwölfe und Vampire nicht unbedingt auf einer Wellenlänge operieren. In unserem heutigen Preis glitzert aber niemand und um die Zuneigung einer jungen Dame geht es auch nicht – wenn die Powerwolves, ein Pack armenischer Werwölfe/katholischer Priester gegen die letztem Strigoi der Wallachei ziehen, fließt Blut, und das nicht zu knapp! Dank Scribabs und Pegasus Spiele verlosen wir heute 2 mal das Powerwolf-Brettspiel Armata Strigoi!

#Sponsored – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Pegasus Spiele zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Blessed and Possessed

Armata Strigoi ist ein auf der Welt der Power-Metal-Band Powerwolf basierendendes Koop-Brettspiel. Um dem uralten Krieg gegen die Vampire ein Ende zu setzen, greifen die Powerwolves, ein Pack armenischer Werwölfe, die letzten Vampire in ihrer Festung in der Wallachei an. Unsere Review zum Spiel findet ihr hier.

Christ and Combat

Mit Originalillustrationen von Zsofia Dankova und den Miniaturen der Werwölfe ist es leicht, sich in der dunklen Fantasiewelt der Werwölfe einzufinden. Voller Blut und wilder Brutalität, aber auch gerissener Heimtücke und einer ordentlichen Portion selbstironischem Humor könnt ihr euch mit bis zu vier Freunden durch die Monster Rumäniens kämpfen, um dem Krieg ein für alle mal ein Ende zu setzen. Wenn ihr euch schon auf einen metallischen Abend mit harter Musik und eurem Rudel guter Freunde freut, tragt euch schnell in das Formular ein!

