Adventskalender 2019 – Tag 15

Kurz nach der Halbzeit vom Adventskalender hauen wir in Kooperation mit Nintendo ein paar richtig coole Spiele für die Switch raus. Das brandaktuelle Pokemon Schwert darf hier natürlich nicht fehlen. Dann darf sich ein weiterer Gewinner über das neue The Legend of Zelda: Link’s Awakening freuen und zum Abschluss haben wir noch den Klassiker schlecht hin. Super Smash Bros. Ultimate sucht ebenfalls einen Gewinner. Einfach den Wunschpreis im Formular auswählen und Daumen drücken.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Nintendo zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Pokémon Schwert

Ein brandneues Pokémon-Rollenspielabenteuer erwartet dich in Pokémon Schwert und Pokémon Schild für Nintendo Switch!

Entdecke Galar, eine weitläufige Region mit vielen unterschiedlichen Umgebungen, von idyllischen Dorflandschaften über moderne Städte und dichte Wälder bis hin zu zerklüfteten, schneebedeckten Bergen. Menschen und Pokémon leben hier Seite an Seite und haben die verschiedenen Wirtschaftszweige durch ihre gemeinsame Arbeit weiterentwickelt.

Dein Ziel ist es, Champ zu werden. Auf deiner Reise hast du zu diesem Zweck Gelegenheit, verschiedene Arenen zu besuchen. Du bist dabei nicht allein, denn in Galar leben die neu entdeckten Pokémon, unter denen du deinen allerersten Partner aussuchen kannst…

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Hilf Link bei der Flucht von einer seltsamen Insel in The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch. Während des Abenteuers triffst du auf schillernde Charaktere, bekämpfst jede Menge Monster und erkundest gefährliche Verliese. Erlebe ein klassisches Abenteuer in einem neuen, charmanten Gewand!

Link gerät in einen Sturm und erleidet Schiffsbruch. Als er aufwacht, findet er sich am Strand einer mysteriösen tropischen Insel voller eigentümlicher Bewohner wieder.

Die Bewohner Cocolints wirken zwar etwas eigentümlich, aber Link stellt schnell fest, dass sie hilfsbereite Gesellen sind. Lernen wir einige von ihnen kennen!

Um den Windfisch zu wecken, muss Link sich tief in die Labyrinthe der Insel vorwagen. Erkunde Raum für Raum, löse knifflige Rätsel, weiche fiesen Fallen aus und besiege die furchterregenden Monster, die dort auf dich lauern.

Super Smash Bros. Ultimate

Legendäre Kämpfer und berühmte Spielwelten treffen im ultimativen Showdown aufeinander. Dies ist der neueste Titel in der Super Smash Bros.-Reihe für Nintendo Switch!

Alle Kämpfer in der Geschichte der Super Smash Bros.-Serie treffen hier aufeinander! Doch auch neue Herausforderer steigen in den Ring, darunter der Inkling aus der Splatoon-Reihe, Ridley aus der Metroid-Reihe, Simon Belmont aus Castlevania und Melinda aus der Animal Crossing-Reihe!

Im ultimativen Action-Spiel katapultierst du deine Gegner von der Stage! Schnellere Kampfmechaniken, neue Items, neue Angriffe, neue Abwehrmöglichkeiten, Techniken und mehr sorgen für epische Schlachten, ob zu Hause oder unterwegs!

Die verschiedenen Spielmodi und Optionen garantieren, dass jeder mitspielen kann. Wähle im Smash-Modus Stages aus, lege die Regeln fest und stürze dich in Kämpfe für bis zu acht Spieler! Oder stelle ein Team aus drei oder fünf Kämpfern zusammen und tritt im Squad-Smash gegen das Team deines Gegners in Einzelkämpfen an. Und das war noch nicht alles!

Mit Geistern lassen sich Kämpfe zwischen Figuren aus mehr Videospielereihen denn je darstellen. Wie viele kannst du wohl sammeln? Die Macht der Geister verstärkt die Kräfte deines Kämpfers: Primär-Geister steigern Angriff und Abwehr, während dir Sub-Geister besondere Gaben verleihen. Wähle Primär-Geist und Sub-Geist(er) und mach deinen Kämpfer so stark wie noch nie!

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr