Adventskalender 2019 – Tag 14

Heute öffnen wir Türchen Nummer 14 und es gibt eine Gaming Maus aus dem Hause Roccat zu gewinnen. Bei der Maus handelt es sich um die neue Kain 200. Die Kain hat lange auf sich warten lassen. Sie hat uns fast um den Verstand gebracht, aber im positivsten Sinne. Am Anfang stand die Vision, den bestmöglichen Klick zu entwickeln. Dies führte zu einer sorgfältigen Analyse nahezu aller Teile der Maus.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Roccat zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Bedienung Rechtshänder Tasten 6 (gesamt), 2 (haupt), 1 (oben), 2 (links), 1 (Scrollrad) Scrollrad 2-Wege Abtastung LED-rot/​IR Auflösung 16000dpi, reduzierbar Sensor PixArt PAW 3335 Taster Omron D2FC-F-K, 50M Abfragerate 1000Hz, einstellbar auf 500/​250/​125Hz Beleuchtung Multi-Color (RGB) Anbindung kabellos (2.40GHz) oder kabelgebunden (1.8m), USB Stromversorgung USB Abmessungen (BxHxT) 65x43x124mm Angenähertes Volumen 91cm³ (angenäherte Form) Gewicht 110g Besonderheiten Onboard-Speicher, Textilkabel, Kabel abnehmbar (USB 2.0 Micro-B)

Fühlt sich so gut an, wie sie aussieht

Das Shape der Kain basiert auf einem zwei Jahre andauernden Prozess sorgfältiger Recherche und unerbittlichen Testens.

Das Ziel war die Konstruktion einer ergonomischen Form, welche Dich weder ablenkt noch einschränkt. Jeder Bestandteil der Kain – vom Shape über die Tasten bis hin zum Mausrad – wurde mit Sorgfalt und Präzision angefertigt. Wir sind sicher, dass Du auf den ersten Blick erkennen wirst, wie viel Leidenschaft und Enthusiasmus in dieser Maus steckt.

Hybrid Performance-Beschichtung

Griffig, haltbar und schmutzabweisend dank einer vor Verschleiß schützenden Hybrid-Beschichtung.

Das ist es, was Dir ROCCATs neueste Innovation im Bereich Oberflächentechnologie bietet. Die Performance-Beschichtung hilft Dir, die Kain auch in den aktionsgeladensten Spielsituationen fest im Griff zu haben. Die Beschichtung bleibt makellos, jetzt und auch in allen zukünftigen Spielesessions.

Sei schneller als die anderen

Mechanik ist nur ein Teil von ROCCATs revolutionärem Titan Click. Der intelligente Algorithmus in der Kain-Firmware führt zu einer weiteren Steigerung der Leistungsfähigkeit.

So wurde die Signalverarbeitung wirkungsvoll verbessert und Mausklicks werden bis zu 16 ms schneller registriert. Der Vorteil? Ganz einfach: Du und Dein Gegner klicken gleichzeitig, aber Dein Befehl wird zuerst übertragen.

Titan Click – unser bisher bester Klick

Der Titan Click ist das Ergebnis einer kompletten Überarbeitung der Mechanik, welche hinter dem Mausklick steht.

Kein Stein blieb auf dem anderen, jeder Bestandteil des Vorgangs wurde optimiert, um den perfekten Klick zu erzielen. Das Split-Button-Design mit verbesserter Schalterpositionierung lässt Dich sehr schnell den Unterschied in Druckgefühl, Bewegung und Präzision spüren.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr