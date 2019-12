Adventskalender 2019 – Tag 12

Für den Adventskalender heißt es nun Halbzeit und wir können auf viele geniale Preise zurückblicken für die ihr euch noch den ganzen Monat lang eintragen könnt.

Wie bereits angekündigt, gibt es einen zweiten Tag mit Preise vom beliebten Tabletop-Hersteller Gamemat.eu

Ab heute habt ihr die Chance ein großartiges Gelände-Set im Wert von 115€ abzustauben.

#Sponsored – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Gamemat.eu zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Das sogenannte “ Highlands Set “ hat folgende Features:

Fertig gebaut und bemalt

Komplett Spielbereit geliefert.

Passendes Größenverhältniss für folgende Spielsysteme: Warhammer 40 000, Age Of Sigmar, Kill Team, Necromunda, Star Wars: Legion, X-Wing und weiteren Board Games/Tabletop Wargames.

Sehr stabiles Material auf Basis von Resin

Hoch detailliert

Größen: (Länge x Breite x Höhe):

– 1x Hügel 1: Größe in cm (33x24x13 cm) und in Zoll (13 x 9 x 5 Zoll)

– 1x Hügel 2: Größe in cm (10x20x30 cm) und in Zoll (4 x 8 x 12 Zoll)

– 1x Hügel 3: Größe in cm (23x18x9 cm) und in Zoll (9 x 7 x 4 Zoll)

– 2x Hügel 4: Größe in cm (16x14x17 cm) und in Zoll (6 x 5 x 7 Zoll)

– 1x Hügel 5: Größe in cm (15x11x10) und in Zoll (6 x 4 x 4 Zoll)

– 10x Rocks scatter mix: 10 Felsen in verschiedenen Größen von (5x5x5 bis 8x8x8 cm)und in Zoll (von 2 bis 3 Zoll)

Über Gamemat.eu

Das im Jahre 2015 gegründete Unternehmen Gamemat.eu hat seinen Firmensitz in Tschechien und hat sich auf die Herstellung für Tabeltop-Zubehör-Produkte spezialisiert.

Insbesondere die Herstellung von hochdetaillierten Mousepad-Battle Mats und bemalten Resin Terrains ermöglichen dem Kunden Out of the Box ein fertiges Produkt zu erhalten. Ziel ist es dem Spieler erhebliche Zeit zu ersparen und sich auf die Armeen und das Spiel selbst konzentrieren zu können, da es sehr zeitaufwändig ist, Terrain selbst zu gestalten.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr