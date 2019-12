Adventskalender 2019 – Tag 11

Tag 11 unseres Adventskalenders entführt euch ganz analog in eine tropische Umgebung. Statt Palmen und Meeresrauschen zu genießen, dürft ihr euch allerdings mit Söldnern und Schußgeräuschen rumschlagen: Mit freundlicher Unterstützung von Underground Games verlosen wir Jagged Alliance – Das Brettspiel! Macht mit und vielleicht könnt ihr schon bald eure Freunde einladen, um gemeinsam Arulco von einer skrupellosen Diktatorin zu befreien.

#Sponsored – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Underground Games zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Strategiespiel-Klassiker als Brettspiel

Jagged Alliance ist vielen von uns ein Begriff. Der Kult-Klassiker aus den Neunzigern besticht durch sein geschicktes Vermischen von Strategie und Taktik in einer lebendigen Welt. Das Brettspiel lehnt sich an Teil 2 an – unserer bescheidenen Meinung nach der bezeichnendste Teil der Reihe – und lässt 1 bis 4 Spielern den Kampf gegen Deidranna aufnehmen.

Die Söldner setzen sich aus altbekannten Gesichtern zusammen: Ivan, Fidel, Scope, Fox, Shadow und viele mehr bringen ihre Talente aus dem digitalen ins analoge Spiel. Umgesetzt sind sie in detailreichen Miniaturen aus Plastik und treten gegen die Armee Deidrannas an, wobei es neben Redshirts und Panzern auch die eher esoterischen Bloodcats ins Spiel geschafft haben. Bonus: Wer lieber mit Lucas Santino um die medizinisch wertvollen Fallow-Bäume streiten möchte, kann seine Nostalgie mit der kostenlosen Metavira-Kampagne bedienen.

Die deutschen Regeln und weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der Homepage von Underground Games.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr