Adventskalender 2019 – Tag 10

Das Wochenende ist rum, Nikolaus ist auch schon vorbei und bis Weihnachten ist es auch noch ein Stück. Zum Glück gibt es unseren Adventskalender, wo jeder Tag ein Grund zum Feiern ist! Heute holen wir euch zusammen mit Astragon aus eurem langweiligen Alltag und zwar mit dem brandneuen Detektivspiel Blacksad und einigen Simulatoren.

Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Astragon zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Blacksad kommt als Limited Edition für PC inklusive Detektiv-Notizbuch direkt zu dem Gewinner nach Hause. Im Folgenden seht ihr den Trailer zum Spiel! Darüber hinaus gibt es außerdem eine spannende Simulatorenbox zu gewinnen.

In Blacksad: Under the Skin sind Befragungen und das Suchen von Hinweisen nur der Anfang, wenn es um die Aufklärung des Todes von Box-Trainer Joe Dunn und des Verschwindens seines Schützlings Bobby Yale geht. Folgende Gameplay-Mechaniken dürfen Spürnasen außerdem anwenden:

Ermittlungsphasen und Schlussfolgerungen

Im Lauf der Geschichte erhalten Spieler die Möglichkeit, die verschiedenen Schauplätze von Blacksad: Under the Skin – abhängig von der jeweiligen Situation mit mal mehr und mal weniger Freiheit – zu erforschen, um Hinweise zu finden und mögliche Zeugen zu befragen. Der Spieler in seiner Rolle als John Blacksad muss diese gesammelten Hinweise im Anschluss analysieren und die korrekten Schlussfolgerungen ziehen. Das Schlussfolgerungs-System ermöglicht es virtuellen Detektiven, verschiedene Elemente wie Anhaltspunkte und Beobachtungen miteinander zu verbinden, um neue Theorien zu entwickeln und weiterführende Spuren aufzudecken. Wenn die Verknüpfung stimmt, wird John Blacksad zu einer Schlussfolgerung kommen, liegt der Detektiv falsch, stehen ihm die Hinweise für einen weiteren Versuch zur Verfügung.

Multiple Choice-Dialoge

Im Dialog-System kann der Spieler Gespräche in verschiedenen Richtungen lenken. Er sollte dabei die Optionen wählen, die aus seiner Sicht die Nützlichsten für eine erfolgreiche Ermittlung sind. Diese Auswahl hat einen direkten Einfluss auf Blacksads persönliche Entwicklung und seine Beziehungen zu anderen Charakteren, ebenso auf zukünftige Gelegenheiten in der Ermittlungsarbeit. In einigen Fällen haben Detektive zusätzlich die Möglichkeit, einfach zu schweigen, was Blacksads Persönlichkeitsprofil, welches sich bei jedem Spieler einzigartig entwickelt, ebenfalls direkt beeinflusst.

Katzen-Sinne

Eine Katze zu sein, verschafft Blacksad einige bedeutende Vorteile. Seine messerscharfen Sinne wie seine Sehkraft, sein Geruchssinn und sein Gehör helfen ihm bei der genaueren Analyse verschiedenster Situationen. Mit Hilfe dieser Sinne können Spieler zuvor nicht erkennbare Details entdecken, die den Lauf der Ermittlung entscheidend voranbringen werden.

Quick Time Events

Quick Time Events hängen mit verschiedenen Handlungen oder Action-Szenen zusammen und müssen, um im Spiel weiterzukommen, erfolgreich gemeistert werden (Bei Misserfolg muss die Szene wiederholt werden). Die Spieler werden mit zwei Arten von Quick-Time-Events konfrontiert: Es muss im richtigen Moment ein bestimmter Button gedrückt werden oder es muss eine Leiste durch wiederholtes Drücken eines Buttons aufgefüllt werden.

Loading…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr