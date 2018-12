Adventskalender 2018 – Tag 4

Das vierte Türchen wartet mit einem neuen Horrorthriller auf Euch: Shapeshifter. Bewusstseinserweiterung des Menschen und Kommunikation mit dem Reich der Verstorbenen sind hier Themen. Shapeshifter gibt es als Blu-Ray oder DVD zu gewinnen.



Der Neurowissenschaftler Dr. Andre Mason (Thomas Kretschmann) hat ein Serum erschaffen, mit dem sich das Bewusstsein des Menschen in unbekanntem Ausmaß erweitern lässt. Verfolgt durch den tragischen Tod seiner Frau und seines Sohnes, hofft er so einen Blick auf die andere Seite zu ermöglichen, um mit den Verstorbenen in Kontakt zu treten. Kurzerhand startet er eine neue Versuchsreihe, indem er sich und seinem Team die Droge in einer abgelegenen Villa injiziert. Die Probanden stellen fest, dass das Serum tatsächlich wirkt und ihnen erlaubt, mit übernatürlichen Erscheinungen zu interagieren. Doch dieser Erfolg hat seinen Preis, denn das Team hat auch die Aufmerksamkeit von dunklen Wesen, die als Formwandler erscheinen, auf sich gezogen. Als sich Dr. Mason auf der Schwelle zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten wiederfindet, muss er sich entscheiden: Entweder für seine tote Familie oder sein Team von Wissenschaftlern, die ohne seine Hilfe nicht lebend aus diesem Experiment entkommen werden.

