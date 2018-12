Adventskalender 2018 – Tag 3

Hinter dem heutigen Türchen verbirgt sich eine Serie! Es geht um die dritte Staffel von Versailles! Das große Serienfinale in 10 Episoden gibt es als Blu-Ray oder DVD zu gewinnen.

Louis (George Blagden) hat der Giftaffäre ein Ende bereitet und den Krieg gegen Holland gewonnen. Es scheint, dass nichts die Expansionspläne für sein Reich durchkreuzen kann und er in der Lage ist, seine Macht über ganz Europa zu behaupten. Aber seine Träume haben ihren Preis, den das Volk bereits teuer bezahlt hat. So brodeln die Unruhen in den Straßen von Paris und auch in Versailles muss sich Louis neuen Herausforderungen stellen. Unter dem Einfluss seiner neuen Geliebten, Madame de Maintenon (Catherine Walker), wird Louis immer mehr zu einem absoluten Monarchen mit göttlicher Autorität – sehr zum Missfallen vieler am Hof. Doch Louis duldet keinerlei Widerspruch, sei es vom Volk, den Protestanten oder vom Papst selbst. Dennoch schwebt in Form eines geheimnisvollen Gefangenen eine Bedrohung über Louis. Ein Mann, dessen Gesicht hinter einer eisernen Maske versteckt ist…

Wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel!

