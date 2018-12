Adventskalender 2018 – Tag 20

Heute öffnen wir schon Türchen Nummer 21 im Adventskalender und nähern und immer mehr Heiligabend. Heute wird es virtuell ohne Ende, denn heute dreht sich alles um das Thema Virtual Reality und der PlayStation VR. Wir haben direkt vier tolle PSVR Titel heute im Kalender. Es gibt am Ende also vier Gewinner die sich über einen Downloadcode freuen dürfen. Zur Auswahl stehen Astro Bot Rescue Mission, Déraciné, Firewall Zero Hour und The Persistence.

Produktinformationen zu Astro Bot Rescue Mission

Bei dieser mutigen Rettungsmission erlebst du Jump ’n‘ Runs dank PlayStation VR aus einer völlig neuen Perspektive. Du schlüpfst darin in die Rolle von Astro, einen Roboter, der seine Crew retten muss. Und mit dem PS VR-Headset tauchst du wie nie zuvor in die Action ein! Jeder Sprung gelingt mit unglaublicher Präzision – und sei neugierig: Es gibt jede Menge Geheimnisse zu entdecken. Vergiss nicht, dich nach vorne zu lehnen, um um Ecken zu schauen, und Pfade zu erstellen, die du in Roboterform erklimmen kannst. Dich erwarten 20 Missionen voller tödlicher Fallen, Feinde und Endgegner. Das Schicksal von Astros Crew liegt in deinen Händen!

Produktinformationen zu Déraciné:

Welche Geheimnisse wirst du in diesem unvergesslichen Exklusivtitel für PlayStation VR entdecken? In Déraciné wirst du zu einem Geist in einem abgelegenen Internat. Dort musst du nicht nur deine Existenz beweisen, sondern auch einzigartige Verbindungen mit den Schülern schaffen. Du reist durch die Zeit, um das Schicksal der Schüler zu verändern, und erkundest dabei die Schule, um Hinweise zu finden, Rätsel zu lösen und Aufgaben zu bewältigen und so mit den Leuten um dich herum in Kontakt zu treten.

Produktinformationen zu Firewall Zero Hour:

In diesem rasanten squadbasierten Shooter ist Teamwork alles – setz dein PlayStation VR-Headset auf, stell dir deine Ausrüstung zusammen und bereite dich auf die packenden Kämpfe vor. Wähle aus 12 erfahrenen Söldnern aus und mache dich mit einer Reihe von verbesserbaren Waffen vertraut. Schließt du dich den Angreifern an, die wertvolle Daten aus dem Feindgebiet bergen sollen? Oder kämpfst du auf der Seite der Verteidiger an vorderster Front, um sicherzustellen, dass die Daten nicht dem Feind in die Hände fallen?

Produktinformationen zu The Persistence:

Als einziger Überlebender einer gescheiterten Erkundungsmission im Weltall musst du die innere Stärke finden, um deine ehemaligen, mutierten Crewmitglieder im furchteinflößenden Roguelike-Actiontitel The Persistence zu überwinden – exklusiv für PlayStation VR. Nach einem ungewöhnlichen Zwischenfall mit dunkler Materie landet das Äon-Klasse-Kolonisationsschiff Persistence am Rande eines schwarzen Lochs. Die gesamte Crew ist mutiert und zu blutrünstigen, fürchterlichen Monstrositäten geworden. Bekämpfe Horden von Gegnern und schleiche dich an ihnen vorbei, um das sinkende Schiff zu reparieren und den Sprung zurück zur Erde zu schaffen. Deine Freunde können dir helfen, indem sie sich über ihr Smartphone oder Tablet mit dem Spiel verbinden und sich in Solex reinhacken, das Maschinensystem des Schiffs. Sobald sie sich verbunden haben, erlangen die Spieler enorme Kontrolle über das Spiel und können unter anderem durch Fähigkeiten Gegner anlocken, Türen öffnen und Fallen entschärfen. Indem sie dir helfen, können sie das Solex-System verbessern, um weitere Fähigkeiten freizuschalten und beispielsweise Gegner einzufrieren. Aber Vorsicht: Der verbundene Spieler erhält ebenfalls Belohnungen, wenn du stirbst. Mit der Macht, neue Gegner zu erschaffen und sie dir auf den Hals zu hetzen, solltest du dir genau überlegen, wem du vertraust.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr