Adventskalender 2018 – Tag 14

Heute öffnen wir Türchen 14 und haben drei tolle Preise aus dem Hause My Arcade. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um Arcade Automaten, doch mit der Besonderheit, dass es sich um Mini-Versionen bekannter Spieleklassiker handelt. So verlosen wir je einen Pac-Man, einen Dig Dug und einen Galaga Micro Player an euch.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von My Arcade zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zum Pac-Man Mini-Automaten:

Sammle alle Pac-Dots und Früchte, aber pass auf Geister auf! Blinky, Pinky, Inky und Clyde wollen PAC-MAN, einen der bekanntesten Charaktere des Spiels, bekommen. PAC-MAN, das ursprünglich im Jahr 1980 veröffentlicht wurde, wird oft als eines der bekanntesten Arcade-Spiele angesehen und ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Arkaden auf der ganzen Welt.

Merkmale

• Mit Kunstwerken, die vom ursprünglichen PAC-MAN Arcade-Schrank inspiriert wurden.

• Vollfarbiger 2,75-Zoll-Bildschirm.

• Abnehmbarer Joystick.

• Perfekt für jedes Spielzimmer, Büro oder Vitrine!

• Lautstärkeregler und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.

• Stromversorgung mit einem Micro-USB-Kabel oder 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

• 6,75 cm groß.

Produktinformationen zum Dig Dug Mini-Automaten:

Machen Sie sich in dieser Fortsetzung von GALAXIAN bereit, sich erneut gegen bugartige Aliens zu stellen . GALAGA ™ wurde 1981 zum ersten Mal veröffentlicht und ist ebenso beliebt und beliebt wie sein Vorgänger, bringt es jedoch mit noch mehr fantastischen, raumgeschmückten Funktionen in den Schatten.

Merkmale

• Mit Kunstwerken, die vom ursprünglichen GALAGA Arcade-Schrank inspiriert wurden .

• Vollfarbiger 2,75-Zoll-Bildschirm.

• Abnehmbarer Joystick.

• Perfekt für jedes Spielzimmer, Büro oder Vitrine!

• Lautstärkeregler und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.

• Stromversorgung mit einem Micro-USB-Kabel oder 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

• 6,75 cm groß.

Produktinformationen zum Galaga Mini-Automaten:

Fygars und Pookas und Steinschlag, oh mein! Begleite DIG DUG bei dem ultimativen Abenteuer, um unterirdische Monster zu besiegen! Der Luftpumpen-Held, der 1982 in Japan zum ersten Mal in Japan auftrat, ist seitdem eine Arcade-Legende.

Merkmale

• Mit Kunstwerken, die vom ursprünglichen DIG DUG Arcade-Schrank inspiriert wurden .

• Vollfarbiger 2,75-Zoll-Bildschirm.

• Abnehmbarer Joystick.

• Perfekt für jedes Spielzimmer, Büro oder Vitrine!

• Lautstärkeregler und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.

• Stromversorgung mit einem Micro-USB-Kabel oder 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

• 6,75 cm groß.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr