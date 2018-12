Adventskalender 2018 – Tag 13

Heute öffnen wir Türchen 13 und haben etwas für die Spieler da draußen, die nicht immer nur mit Tastatur und Maus unterwegs sind. Denn jeder spielt das eine oder andere Spiel, wo ein Controller besser geeignet wäre. Und da wir von game2gether.de natürlich ein breite Leserschaft ansprechen möchten, haben wir heute unseren ersten Controller für euch zum Verlosen im Kalender. Richtig gelesen, der Erste, denn wir haben noch einen in den kommenden Tagen im Kalender versteckt. Doch heute widmen wir uns einem Controller aus dem Hause Nacon. Nacon baut hochwertige Produkte und ist dabei sehr erschwinglich für euer Geldbeutel. Heute verlosen wir einen Controller für den PC, und zwar den GC-400ES.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Nacon zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zum Nacon:

Ob FPS, MOBA oder Sportspiel – mit dem GC-400ES behältst Du stets die Überhand!

Der robuste Präzisions-Controller, in dem ausschließlich hochwertige Komponenten verbaut sind, kann dank der enthaltenen Software perfekt Maus und Tastatur emulieren – das sorgt für ein völlig neues Spielerlebnis! Dazu tragen auch zusätzliche, frei belegbare Tasten an der Unterseite des Controllers bei. Entscheide Dich für den „Classic-“ oder den „Pro-Gamer“-Modus, in dem der rechte Stick wie eine Maus funktioniert. Der jeweils aktive Modus ist durch die farbige Beleuchtung des Controllers sofort erkennbar. Sogar das Gewicht und die Balance des GC-400ES können individuell angepasst werden: Die mitgelieferten Gewichte (je 2 St.) von 10g, 14g und 17g werden in zwei Fächern eingesetzt, um das Handling des Controllers optimal auf deine Anforderungen anzupassen.

Egal wie heiß es in Spiel hergeht – mit dem GC-400ES hast Du einen hochleistungsfähigen Pro-Controller an deiner Seite!

Kompatibel mit allen PC-Spielen, dank der 3 Eingabemodi:

2 „Controller“-Modi für Spiele, die mit den Technologien D-Input und X-Input kompatibel sind.

Pro-Gamer: Zur Emulation einer Tastatur und einer Gaming-Maus, für alle Spiele geeignet.

Eine spezielle Software ermöglicht das Anlegen und Ändern Ihrer Profile, die individuelle Belegung der Tasten, die Einstellung der Empfindlichkeit des analogen rechten Joysticks und seiner Ansprechkurve, sowie das Anpassen vieler anderer Parameter.

4 verschiedene Profile speicherbar.

Verbesserte Bewegungsamplitude des rechten Joysticks, bis zu 46°.

4 zusätzliche Aktionstasten an der Rückseite des Controllers.

Dpad zur Steuerung in 8 Richtungen, entwickelt für Kampfspiele.

6 mitgelieferte Gewichte (2×10 / 2×14 und 2x17g) zur Anpassung des Gewichts und der Balance des Controllers.

Geflochtenes Kabel mit Metallsteckverbinder, abnehmbar für einen einfachen Transport.

Transporttasche.

Kompatibel mit Windows 7/8/10.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr