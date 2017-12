Adventskalender 2017 – Tag 8

Heute haben wir für euch einen Mix aus Pixel meets Heavy Metal und höllischer Geschwindigkeit. Freut euch auf Action pur!

Mit freundlicher Unterstützung von Headup Games, gibt es heute die folgenden beiden Preise abzustauben. Es werden zwei Gewinner ausgelost werden.

Slain – Back from Hell (PS4 retail)

Pixel meets Heavy Metal. Und Arcade-Action like Castlevania kann man eh nie genug haben. In Slain: Back From Hell verkörpert ihr den verdammten Helden Bathoryn, der wider Willen aus seinem ewigen Schlaf gerissen wurde. Mit seinem Schwert muss er sich durch sechs von Tod und Verfall gezeichnete Welten kämpfen, an deren Ende jeweils ein Overlord wartet, also ein besonders schwer zu besiegender Bossgegner.

SEUM: Speedrunners from Hell (Xbox One digital)

Der Spieler rennt, springt, fliegt und teleportiert sich durch über hundert Arenen, jede noch teuflischer als die davor. Spiele wie Luzifer persönlich, um dir einen Top-Rang in den globalen Ranglisten zu sichern und finde in jedem Level die versteckte Bierdose. Yeah, Bier!

Wer die PC-Version kennt wird sich vielleicht fragen: Wie zur Hölle soll das auf der Konsole funktionieren? Ganz einfach: Mit einem Button für Slow-Motion. So lassen sich Schüsse und Sprünge perfekt ausrichten, ohne dabei viel Zeit zu verlieren. Probier’s aus!

Auf Seite zwei könnt ihr euch für das Gewinnspiel eintragen.