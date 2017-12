Adventskalender 2017 – Tag 3

Heute öffnen wir gemeinsam mit Ubisoft das Türchen Nummer 3. Heute gibt es ein tolles Merchendise Paket zu Assassins Creed Origins. Im Assassins Creed Origins Paket sind folgende Teile enthalten.

1x Assassins Creed Origins Hoodie (Größe L)

1x T-Shirt (Größe L)

1x Schlüsselanhänger

Ägypten steht kurz vor dem Zusammenbruch. Mächtige Monarchen streiten und kämpfen um die Vorherrschaft, während verborgene Gestalten in den Schatten lauern, um die Kontrolle an sich zu reißen. Es ist an der Zeit, dass eine neue Bewegung erwächst und sich gegen die Unterdrückung auflehnt.

Bayek:

Geboren und aufgewachsen in der einsamen und verlassenen Gegend von Siwa, ist Bayek der letzte Vertreter der Medjai, einer langen und alten Reihe von Beschützern des Landes. Dank seines Trainings, bewahrt er die Traditionen und den Glauben des Alten Ägypten. Er hat die nötige Power, die Bedürftigen zu beschützen und für Gerechtigkeit zu sorgen.

Ein persönliches Schicksal zwingt ihn, seine Heimat zu verlassen und jeden seiner übrigen Feinde zu jagen und zu töten. Während seiner Mission, wird er auf mächtige und historische Figuren treffen wie Kleopatra, Ptolemaios XIII oder Julius Cäsar, die in einem epischen Machtkampf verwickelt sind.

Aya:

Aya ist eine Ureinwohnerin von Alexandria mit ägyptischen und griechischen Wurzeln. Sie kam in ihrer Kindheit nach Siwa und lernte so Bayek kennen. Obwohl sie kein Medjai ist, nahm sie sich ihrer Sache an als sie heirateten und erfuhr das gleiche Training.

Ein Ereignis in Siwa trennte sie voneinander, als sie ihren Weg zusammen bestritten. Aber Aya hat ihren eigenen Plan, wie sie ihr gemeinsames Ziel erreichen können. Und ihr Weg führt sie zurück nach Alexandria, wo sie auf die große Königin Kleopatra treffen wird…

Das Teilnahmeformular findet ihr auf Seite 2.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!