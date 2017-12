Hardware Kalender 2017 – Tag 28

Bereits seit 2 Tagen sind die Weihnachtsfeiertage vorbei. Trotz alle dem haben wir ein großartigen Gewinn für euch in der Hinterhand. Zusammen mit Sennheiser verlosen wir einmal das Sennheiser GSP 303 in der limitierten Need for Speed Payback Edition.

Für die Bereitstellung des Preises bedanken wir uns ganz herzlich bei Sennheiser.

Sennheiser GSP 303 Need for Speed Payback Edition

Das in limitierter Auflage herausgebrachte Headset GSP 303 Need for Speed Payback Edition wurde von Sennheiser und Electronic Arts exklusiv für die Fans von Need for Speed Franchising entwickelt und liefert ein faszinierendes Klangerlebnis. Dieses geschlossene Gaming-Headset ist mit bequemen XL Memory-Foam-Ohrpolstern ausgestattet, die eine hervorragende akustische Abschirmung bieten. Die berühmte Akustiktechnologie verbessert jede Racing-Session mit noch mehr Klarheit und Realismus. Das Noise Cancelling-Mikrofon in Sennheiser-Übertragungsqualität minimiert Hintergrundgeräusche, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Spiel konzentrieren können. Mit der GSP 303 Need for Speed Payback Edition bringen Sie Ihr Racing-Spiel in neue Dimensionen.

Technische Daten

Tragesystem: Kopfbügel

Impedanz: 19 Ω

Anschlussstecker: 2 x 3.5 mm / 1 x 3.5 mm (PCV 05 Combo Audio Adaptor)

Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon): 10 – 15,000 Hz

Audio-Übertragungsbereich (Hörer): 15 – 26,000 Hz

Schalldruckpegel bei 1 kHz: 113 dB

Ankopplung an das Ohr: Circum-aural

Kabellänge: 2 m

Gewicht: 290 g

Richtcharakteristik: Noise-cancelling

Feldübertragungsfaktor: – 41 dBV/PA

Wir wünschen Euch viel Glück!!!